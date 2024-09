Ám ảnh nước cuốn người, ôtô trong khu dân cư ở Bình Dương

Ngoài lần chứng kiến người phụ nữ cùng ôtô bị nước cuốn xuống suối ở TP Dĩ An, bà Tiên còn ám ảnh những lúc nước dâng đẩy đồ đạc trong nhà và con trai đi xa.

Ngôi nhà của bà Phạm Thị Tiên, 60 tuổi, nằm trên đường Suối Siệp, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, cạnh suối Siệp là nơi người phụ nữ 44 tuổi bị nước cuốn khi lái xe bán tải ra quốc lộ 1K, trong cơn mưa lớn tối 13/9.

Dọc dòng suối bề ngang hơn 5 m nằm giáp ranh giữa hai phường Hóa An, TP Biên Hòa và phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, có khoảng 200 hộ dân sinh sống. Suối dài chừng 20 km bắt nguồn từ những đồi núi nhỏ ở TP Dĩ An chảy ra sông Đồng Nai, là một trong những dòng thoát lũ chính ở các đô thị Dĩ An và Biên Hòa. Tuy nhiên, vài năm qua khi đô thị hóa phát triển mạnh ở hai thành phố này, con suối bị thu hẹp, nước bắt đầu chảy xiết, gây ngập mỗi khi mưa lớn.

Theo bà Tiên, từ năm 2021 địa phương có kế hoạch giải phóng mặt bằng các hộ dọc suối để làm hệ thống thoát nước tuy nhiên do giá bồi thường thấp, nhiều hộ không đồng ý di dời. Một phần suối chỉ được nắn dòng, xây tường gạch cao 2 m hai bên. Do công trình thi công dang dở, suối không đủ khả năng thoát nước, mỗi khi mưa lớn lũ từ đây dâng cao gây ngập khu dân cư. Nước tràn vào nhà cuốn trôi đồ đạc, xe máy, ôtô.

Người phụ nữ 60 tuổi kể cách đây 2 năm, nước từ suối tràn ra đánh sập bức tường cao hơn 3 m của nhà bà. Nhiều lần khác, dòng lũ cuốn trôi đồ đạc, đẩy người con trai 32 tuổi đi xa 50 m. Dù con trai may mắn sống sót qua lần đó, song bà vẫn ám ảnh về dòng nước hung hãn. "Có lúc nước ngập tới cửa sổ, sóng đánh vào nhà khiến gia đình tôi nơm nớp lo sợ", bà Tiên nói.

Cách đó 100 m, ông Trần Văn Lâm, 58 tuổi, phải xây tường gạch cao hơn một mét ngang cửa ra vào để chắn nước ngập từ suối tràn vào nhà. Chứng kiến những lần người lái xe máy đi trên đường bị nước cuốn, ông đã mua nhiều phao, áo phao, dây thừng để sẵn sàng ứng cứu.

Ông Lâm xây tường gạch cao khoảng một mét trước cửa nhà để tránh sóng nước tràn từ suối vào nhà. Ảnh: Đình Văn

Nhiều lần nước từ thượng nguồn đổ về vùng trũng thấp, tạo thành những con sóng đập vào nhà dân, đẩy ngã người đi xe máy, ông phải cùng hàng xóm trong khu phố phải dầm mưa đứng cảnh báo người dân từ xa để tránh đi qua vùng nước chảy xiết, cùng lúc cứu lấy tài sản trong nhà.

Theo ông Lâm, nhiều năm trước, thành phố đã có kế hoạch giải tỏa, mở rộng dòng suối làm hệ thống thoát nước nhưng giá bồi thường quá thấp chỉ vài triệu đồng một mét vuông nên gia đình ông không thể di dời. "Nhiều năm chịu đựng cảnh dòng nước nguy hiểm từ con suối này, tôi cũng muốn chính quyền có kế hoạch xử lý dứt điểm để đảm bảo cuộc sống người dân", ông Lâm nói.

Ngoài ảnh hưởng trong khu dân cư địa bàn giáp ranh hai phường Hóa An và Tân Đông Hiệp, nước tràn từ suối thường gây ngập đoạn đường khoảng 100 m ở quốc lộ 1K khiến tuyến đường gián đoạn lưu thông.

Dòng suối tràn ra đường, chảy mạnh cuốn trôi ôtô nằm giữa khu dân cư giáp ranh phường Tân Đông Hiệp và Hóa An của TP Biên Hòa và TP Dĩ An. Ảnh: Phước Tuấn

Lý giải về tình trạng dòng nước chảy xiết ảnh hưởng các hộ dân, ông Đào Minh Luân, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An), cho biết do khu dân cư nằm dưới hạ nguồn của con suối. Vị trí này lại bị thắt cổ chai nên mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về lòng suối nhỏ hẹp, gây ngập ảnh hưởng đoạn đường khoảng 300 m từ đường Suối Siệp ra quốc lộ 1K. Trước đây, khu vực này có kế hoạch giải tỏa để cải tạo hệ thống thoát nước dọc suối nhưng vướng mắc ở địa bàn giáp ranh là phường Hóa An, TP Biên Hòa nên chưa thể hoàn thiện công trình.

Còn ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP Dĩ An, cho biết dự án nạo vét suối Siệp do tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư, địa phương chỉ phụ trách giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên hiện nay người dân vẫn chưa đồng thuận giá đền bù nên công tác thu hồi đất gặp nhiều khó khăn, dự án ngưng trệ.

Theo ông Hồng, để hạn chế nguy hiểm cũng như khắc phục tình trạng ngập lụt, lực lượng chức năng sẽ tăng cường túc trực ở những điểm thường xảy ra ngập ở khu vực này để khuyến cáo người dân đi qua. Đồng thời, thành phố cố gắng để triển khai tiếp các hạng mục dự án chống ngập lâu dài cho khu vực.

Vị trí đường Suối Siệp. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

