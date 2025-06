Khu công nghiệp đầu tiên đặt mục tiêu dùng 50% năng lượng tái tạo

Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP) đặt mục tiêu hơn 50% tổng năng lượng tiêu thụ sẽ đến từ các nguồn tái tạo thời gian tới, trở thành "phòng thí nghiệm sống" cho các giải pháp bền vững.

Thông tin được ông Lê Quốc Cường, Phó trưởng ban quản lý SHTP cho biết tại hội thảo Phát triển hệ sinh thái về năng lượng tái tạo xanh hôm 17/6.

Lấy mục tiêu Net Zero 2045 làm kim chỉ nam, 50% tổng năng lượng tiêu thụ tại SHTP sẽ đến từ các nguồn tái tạo. "Con số này cao hơn so với mục tiêu chung 15% của toàn thành phố và nhiều hơn so với các khu công nghiệp trên cả nước", ông Cường nói, thêm rằng, SHTP không chỉ hưởng ứng, mà còn muốn trở thành một khu vực kiểu mẫu. "Việc đạt được mục tiêu này sẽ định hình SHTP thành một trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo quốc tế với dấu ấn xanh rõ nét, là mô hình kiểu mẫu để nhân rộng cho hơn 400 khu công nghiệp trên cả nước".

Thực tế, SHTP đã triển khai nhiều hệ thống điện mặt trời trong khu công nghiệp. Gần nhất, nhiều tòa nhà đã lắp điện mặt trời như Sacom - Chip Sáng (SCS), Ansen, Schneider, Data Logic, Intel, Transimex hay Thế giới di động (MWG)... với công suất hàng trăm kWp.

Phòng thí nghiệm bán dẫn Trung tâm nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Nguyễn Hải An, Giám đốc trung tâm Công nghệ Sinh học TP HCM, đánh giá nhu cầu về điện hiện rất lớn, đòi hỏi các công ty cần chủ động nguồn. Ông lấy ví dụ, chỉ riêng hệ thống phòng lab nhiều phòng ban của đơn vị hiện tốn hơn 500 triệu đồng mỗi tháng cho việc chi trả tiền điện.

Trích dẫn các số liệu tính toán, ông An cho biết trung tâm Công nghệ Sinh học TP HCM có thể tiết kiệm tới 2 - 3 tỷ đồng tiền điện mỗi năm khi chuyển sang năng lượng xanh. Dù vậy, rào cản là chi phí ban đầu tới hàng chục tỷ đồng, do đó cần ngân sách và chính sách ưu đãi.

Bên cạnh đó, còn có các rào cản về yêu cầu kỹ thuật lắp đặt như kết cấu mái hay phòng cháy chữa cháy, cũng như việc bảo trì, vệ sinh tấm pin và thay inverter, lưu trữ điện... phải tính kỹ. Ông An cũng mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp giải pháp kỹ thuật lắp điện mặt trời áp mái để đưa ra hướng đi chung, không chỉ cho đơn vị của ông mà còn cho các doanh nghiệp khác trong SHTP.

Cùng với điện mặt trời, các chuyên gia cũng bàn về hydrogen xanh - nguồn năng lượng sạch được đánh giá có tiềm năng lớn trong việc thay thế nhiên liệu hóa thạch, góp phần giảm thiểu khí thải carbon trong các ngành công nghiệp nặng, vận tải và năng lượng. Theo ông Đồng Trinh Hoàng, Phó giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4 (EVN PECC4), nhu cầu về hydrogen xanh tại Việt Nam rất lớn, khoảng 436.000 tấn/năm đến năm 2030 và tới 40,7 triệu tấn/năm đến 2050. Các ngành có nhu cầu nhiều nhất gồm giao thông vận tải, phát điện, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, luyện thép...

Trong khi đó, năng lực sản xuất hydrogen xanh có thu giữ carbon sẽ đạt 100.000-500.000 tấn và 10-20 triệu tấn trong cùng giai đoạn kể trên. "Điều này đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức cho chúng ta trong quá trình chuyển đổi lẫn sản xuất sang nguyên liệu mới", ông Hoàng nói. "Chúng ta thừa hưởng kinh nghiệm sản xuất năng lượng tái tạo và cách vận hành từ các nước khác, nhưng rủi ro sẽ đến từ việc công nghệ này chưa hoàn thiện, khả năng cạnh tranh cao".

Về năng lượng tái tạo nói chung, ông Hoàng đánh giá khả năng sản xuất đã có, nhưng việc lưu trữ sẽ gặp nhiều khó khăn do còn thiếu thiết bị và công nghệ cần thiết. Ngoài ra, cơ chế chính sách, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn hỗ trợ khuyến khích lĩnh vực này chưa hoàn thiện, dù đang được tháo gỡ theo lộ trình.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP HCM bổ sung 14 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 3.833 ha, trong đó sẽ đưa vào các khu công nghiệp kiểu mẫu dùng năng lượng tái tạo như Phạm Văn Hai, Tân Tạo, Hiệp Phước.

Trước đó SHTP cũng đề xuất trở thành khu công nghệ cao Net Zero đầu tiên của cả nước. Dự kiến, đề án sẽ trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 6 này.

Bảo Lâm