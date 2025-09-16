'Không vì một vụ tai nạn mà loại bỏ cây trên dải phân cách cao tốc'

Nhiều chuyên gia không đồng tình loại bỏ cây xanh ở dải phân cách trên cao tốc vì cây tạo cảnh quan, giúp giảm chói đèn để tài xế quan sát an toàn vào ban đêm.

Ngày 15/9, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) kiến nghị bỏ cây xanh ở dải phân cách trên cao tốc, chỉ dùng lưới chống chói, sau vụ tai nạn liên hoàn giữa xe bồn tưới cây trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ba xe đang lưu thông, làm 8 người bị thương.

Hiện nay có nhiều tuyến cao tốc trồng cây xanh ở dải phân cách như Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, đại lộ Thăng Long, Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Thái Nguyên, TP HCM - Long Thành... Đây đều là các cao tốc có quy mô 4-6 làn xe, có làn dừng khẩn cấp.

Nhận định về đề xuất bỏ cây xanh, PGS.TS Vũ Hoài Nam (Đại học Xây dựng Hà Nội) cho rằng cây xanh ở dải phân cách giữa có ưu điểm là dẫn hướng cho phương tiện ngoài các biển báo trên đường, ngăn ánh sáng đèn pha xe ngược chiều, giúp tài xế quan sát an toàn vào ban đêm.

Cùng với đó, cây xanh ở dải phân cách giúp ngăn bụi từ làn ngược chiều, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường xanh trên cao tốc, tạo tâm lý thoải mái cho tài xế. Nhược điểm là cây có thể rậm hoặc cao che khuất tầm nhìn tại các đoạn giao cắt, nút ra vào, tràn đất ra đường gây ảnh hưởng giao thông. Đơn vị quản lý tốn chi phí duy tu, trồng, cắt tỉa, chăm sóc và tưới.

Phương tiện lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Ngọc Thành

Ông Vũ Hoài Nam cũng cho rằng vụ tai nạn liên quan xe bồn tưới nước là đáng tiếc song chưa đủ cơ sở để khẳng định nguy cơ mất an toàn giao thông từ phương tiện này. Nếu công tác chăm sóc cây đảm bảo quy định, lái xe trên đường tuân thủ khoảng cách, quan sát tốt sẽ ngăn ngừa được tai nạn.



"Đề xuất của Cục CSGT để bảo vệ tính mạng người dân, song cần xem xét kỹ lưỡng. Trồng cây xanh mang lại nhiều lợi ích và kết hợp giải pháp an toàn sẽ hiệu quả hơn là loại bỏ hoàn toàn", ông Nam nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, nhận xét chưa đủ căn cứ để bỏ cây xanh ở các dải phân cách giữa trên cao tốc. Trước đây, ngành giao thông bàn luận về nội dung này song đều đánh giá cây xanh có nhiều tác dụng như tạo cảnh quan, chống chói đèn xe ngược chiều, tạo bóng mát, điều hòa không khí... nên vẫn cần được trồng tại cao tốc có mặt đường đủ rộng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn.

"Việc loại bỏ cây xanh trên cao tốc cần được các cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá khoa học và căn cứ tình hình thực tế, không nên sau một vụ tai nạn mà áp dụng biện pháp này", ông Quyền nói, cho rằng việc cắt tỉa cây, tưới cây trên dải phân cách được thực hiện theo đúng quy trình sẽ giảm nguy cơ tai nạn. Trường hợp đã có đủ biện pháp an toàn mà phương tiện khác đâm phải thì là lỗi do tài xế đó thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ.

Chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Thanh nêu quan điểm tại những tuyến cao tốc có mặt đường rộng, dải phân cách rộng, nếu bỏ cây xanh sẽ gây lãng phí đất và chi phí đã đầu tư. Nhiều nước vẫn trồng cây xanh tại phân cách giữa trên cao tốc, tạo cảnh quan đẹp trên đường.

"Chúng ta không nên phản ứng cực đoan, khi thấy một vài vụ tai nạn là loại bỏ cây xanh trên cao tốc. Cơ quan chức năng cần xác định nguyên nhân tai nạn do lỗi của xe tưới cây hay xe khác để có giải pháp xử lý", ông Thanh nói.

Clip ghép vụ tai nạn liên hoàn cao tốc Pháp Vân Khoảnh khắc các xe tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Video: Đ.H.

Về giải pháp trước mắt, PGS.TS Vũ Hoài Nam cho rằng đơn vị quản lý đường cần đầu tư hệ thống tưới cây tự động để giảm việc tưới cây bằng xe bồn hiện nay. Đồng thời, các cây xanh tại nút giao, điểm quay đầu xe phải thấp hơn mắt người để đảm bảo an toàn cho phương tiện.

Chuyên gia Nguyễn Văn Thanh đề nghị không tưới cây trên cao tốc vào giờ cao điểm, bố trí xe hộ tống cảnh báo di động chạy phía sau xe bồn để cảnh giới cho phương tiện khác ngoài các quy định hiện nay như đèn tín hiệu cảnh báo, còi ủ lắp trên xe bồn. Đồng thời, đơn vị bảo trì cần đặt biển cảnh báo phía trước có xe bảo trì cách vị trí xe ít nhất 150-200 m (tùy tốc độ khai thác của tuyến).

Cục Đường bộ Việt Nam ngày 16/9 đã yêu cầu Khu quản lý đường bộ 1 và Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - đơn vị quản lý cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, kiểm tra, rà soát tồn tại của hệ thống báo hiệu đường bộ, kết cấu hạ tầng đoạn tuyến xảy ra vụ va chạm xe bồn tưới cây để xử lý.

Đoàn Loan