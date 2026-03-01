Không tinh trùng làm sao có con?

Tôi kết hôn hai năm chưa có con, đi khám phát hiện không có tinh trùng, vợ chồng có thể thụ tinh nhân tạo để mang thai không? (Trường, 33 tuổi, Hà Nam)

Trả lời:

Vô sinh, hiếm muộn có nhiều nguyên nhân như tinh trùng yếu, kém, tỷ lệ dị dạng cao hoặc rối loạn buồng trứng, tắc vòi trứng bệnh tử cung, rối loạn phóng noãn (rụng trứng), niêm mạc tử cung mỏng hoặc viêm lộ tuyến...

Hiện kỹ thuật điều trị vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam ngày càng phát triển. Có nhiều phương pháp điều trị như thụ tinh nhân tạo (IUI) bơm tinh trùng vào buồng tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm. Các trường hợp vô tinh do tắc nghẽn sẽ được áp dụng phương pháp PESA, chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da. Trường hợp vô sinh không do tắc nghẽn phù hợp để triển khai phương pháp TESE hoặc Micro TESE. Tuy nhiên, khoảng 50 % số ca Micro TESE không tìm thấy tinh trùng, nếu muốn có thai buộc phải xin tinh trùng, con sinh ra không mang gene của bố.

Trường hợp nam giới không có tinh trùng, bác sĩ tiêm tinh tử tròn vào bào tương noãn (ROSI) sau đó nuôi cấy để thụ tinh. Cụ thể, dưới kính hiển vi có độ phóng siêu lớn, bác sĩ sẽ tìm tinh trùng non - tức là tiền tinh trùng (tinh tử trước khi thành tinh trùng trưởng thành) để thụ tinh với vợ. Kỹ thuật đòi hỏi phải tỉ mỉ, khéo léo để khả năng thành công, khó hơn rất nhiều so với việc thụ tinh từ các tinh trùng trưởng thành.

Phòng lab, Bệnh viện Bưu điện - nơi lưu trữ phôi cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyên vợ chồng trước khi kết hôn nên đi khám tiền hôn nhân để loại trừ nguy cơ mắc các bệnh di truyền. Kết hôn từ 6 tháng đến một năm, quan hệ vợ chồng tự nhiên, không sử dụng biện pháp tránh thai mà chưa có thai thì cần đi khám sớm.

ThS.BS Vương Vũ Việt Hà

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện