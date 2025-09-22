Không tiết kiệm - sai lầm tài chính lớn nhất

Với nhiều người Mỹ, không tiết kiệm đủ là sai lầm tài chính khiến họ hối tiếc nhất và chuyên gia sẽ tư vấn cho bạn những cách né tránh.

Trong cuộc khảo sát với gần 2.100 người Mỹ gần đây của Bankrate, khi được hỏi về sự hối tiếc tài chính lớn nhất năm 2025, khoảng 40% trả lời rằng bản thân đã không tiết kiệm đủ. Sự hối tiếc về việc không tiết kiệm phủ khắp mọi nhu cầu dù là để nghỉ hưu, tạo quỹ khẩn cấp hay giáo dục con cái. Con số này lớn hơn gấp đôi so với tỷ lệ 20% hối tiếc vì quá nhiều nợ từ thẻ tín dụng hoặc các khoản vay sinh viên.

"Một bài học nhất quán từ nghiên cứu trong nhiều năm qua của chúng tôi là mọi người đều cảm thấy không tiết kiệm đủ là một sai lầm tài chính nghiêm trọng và tỷ lệ người cảm thấy hối tiếc tăng lên theo độ tuổi tác khi càng gần tới thời điểm nghỉ hưu", Stephen Kates, nhà phân tích tài chính tại Bankrate cho biết.

Một người đang bỏ tiền xu vào "ống heo" tiết kiệm. Ảnh: CNBC

Vậy làm thế nào để tránh rơi vào điều hối tiếc trên? Cho dù bạn đang muốn tiết kiệm để làm quỹ khẩn cấp hay tăng thêm nguồn tiền đầu tư hưu trí, các chuyên gia cho biết phần khó nhất có thể chỉ đơn giản là bắt đầu, đặc biệt nếu cảm thấy muộn.

Theo nhà hoạch định tài chính Jake Martin, thà muộn còn hơn không bao giờ bắt đầu. Ông gợi ý ba bước để giúp mỗi người "đi đúng hướng" trên hành trình tiết kiệm.

Trước khi tập trung vào tiết kiệm dài hạn, hãy ưu tiên dập tắt các "đám cháy tài chính". Các khoản nợ lãi suất cao như thẻ tín dụng hoặc các khoản vay ngắn hạn nên được trả trước vì chúng thường khiến bạn gánh lãi trên 15% mỗi năm. Đây sẽ là lực cản lớn đối với tài chính và mục tiêu nghỉ hưu của mỗi người.

Sau khi ưu tiên trả hết nợ thẻ tín dụng hoặc các khoản vay có lãi suất cao, bạn mới tính đến việc giải quyết những khoản nợ còn lại. Chuyên gia gợi ý nếu tìm được kênh đầu tư sinh lời hiệu quả, các khoản vay lãi suất thấp lại trở thành đòn bẫy tốt.

Sau khi các khoản nợ được kiểm soát, hãy cố gắng xây dựng quỹ khẩn cấp trị giá từ 3-6 tháng chi phí sinh hoạt. Đây sẽ là bộ đệm tránh rơi vào nợ nần hay phá sản kế hoạch tài chính nếu chẳng may mất việc bất ngờ hoặc nằm viện, tai nạn... Chuyên gia nhấn mạnh quỹ khẩn cấp rất quan trọng vì nó giúp bạn tránh phụ thuộc vào thẻ tín dụng hoặc vay "nóng" lãi suất cao khi nhu cầu tài chính bất ngờ xảy ra.

Tiếp theo, bạn cần tập trung vào việc nghỉ hưu. Đặc biệt, những ai bắt đầu muộn cần tiết kiệm tích cực hơn. Trong khi những người từ lâu đã cố gắng tiết kiệm 5-10% thu nhập cho hưu trí, muốn bắt kịp họ khi xuất phát sau thì nên tìm cách tăng tỷ lệ tiết kiệm lên 20-30%, nhất là khi bắt đầu ở độ tuổi 40.

Số tiền chính xác cần có cho tuổi xế chiều của mỗi người sẽ khác nhau dựa trên một số yếu tố, bao gồm tuổi tác và lối sống lý tưởng của bạn khi nghỉ hưu. Nhưng thay vì quá ám ảnh về một con số cụ thể, hãy cứ tích lũy dần dần.

Còn theo chuyên gia hoạch định tài chính Ashton Lawrance, một cách khác để tiết kiệm hơn là cắt giảm chi phí cố định. Bạn cần xác định nơi tiền đang bị "rò rỉ" cho dù ăn uống, các dịch vụ trực tuyến, phí dùng ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn quên hủy, mua sắm bốc đồng... "Mỗi đồng bạn không chi tiêu tương ứng một đồng bạn có thể để dành cho mục đích sử dụng tốt hơn", chuyên gia nói.

Tiểu Gu (theo CNBC)