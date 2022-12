'Không thể so sánh Messi với bất kỳ cầu thủ nào'

Nếu nói rõ là chỉ so sánh khả năng ghi bàn thì tôi đồng ý, còn so sánh một cách toàn diện thì hơi lố.

Trước đây, nhiều người lấy lý do "chưa có cúp vàng World Cup" hoặc "không có tố chất thủ lĩnh" để không công nhận Messi là GOAT (Greatest Of All Time). Tôi nghĩ, bây giờ mọi người không nên so sánh bất cứ cầu thủ nào với Messi cả: Mbappé, Halland, đặc biệt là Ronaldo (CR7) thì càng không. Ngoài khả năng ghi bàn, tất cả các kỹ năng đỉnh cao của môn túc cầu đều hội tụ ở Messi.

1. Nhóm ghi bàn đỉnh cao: Pele, CR7, Romário, Halland, Mbappé, Benzama.

2. Nhóm kiến tạo đỉnh cao: Xavi, Iniesta, Bruyne, Modric, Kroos.

3. Nhóm xử lý bóng kĩ thuật cầm trịch trận đấu và điều phối lối chơi đỉnh cao: Zidan, Modric, Xavi, Bruyne, David Silva.

4. Nhóm kỹ thuật đi bóng lắc léo, qua người hiệu quả: Maradona, Ronaldinho, Ronaldo (Béo), Andrés Iniesta, Emiliano Sala, David Silva, Bernardo Silva.

5. Nhóm có nhãn quan chiến thuật và tư duy chơi bóng đỉnh cao: Modric, Xavi.

6. Nhóm đá phạt hàng rào đỉnh: Judinho, Beckham.

Và tất cả các kĩ năng thượng thừa của các cầu thủ trên đều hội tụ ở Messi, và không một ai dám nói hơn Messi ở kỹ năng tốt nhất mà họ có. Khi so sánh một người nào đó kể trên với Messi thì nên so sánh kĩ năng nỗi bật nhất của người đó với Messi chứ không thể so sánh chung các skill được.

Ví dụ: nếu lấy Pele, Muller, CR7 so với Messi thì chỉ lấy khả năng ghi bàn. Kiến tạo, tư duy chơi bóng thì Modric, Xavi... Về kỹ năng đi bóng thì so sánh với Maradona, Ronaldo de Lima, Neymar.

Có thể thấy chẳng có một ai trong lịch sử bóng đá có thể so sánh được với Messi cả, từ kỹ năng chơi bóng, cảm xúc mang lại cho khán giả, tới danh hiệu tập thể lẫn các danh hiệu cá nhân. Thêm tính cách và một người đàn ông tuyệt vời của gia đình.

Những người biết xem bóng đá đã yêu thích Messi rồi những những am hiểu thì càng yêu thích hơn. Những người không biết gì về bóng đá chứ đừng nói là am hiểu nhưng khi biết được Messi là một người đàn ông như thế nào ngoài sân cỏ, tính cách ra sao, đặc biệt là khi cho xem những video chơi bóng đỉnh cao hàng chục năm của Messi là họ yêu quý ngay.

Ví dụ cụ thể nhất và thực tế nhất là ba đứa em gái, một chị gái và ông anh rể của tôi đã vô cùng yêu quý M10 sau khi biết rõ chuyện tình cảm động của M10 với vợ. Xem thêm một số video chơi bóng của M10 và CR7 rồi họ phán một câu xanh rờn: Rất có tình cảm với Messi, cậu ấy lừa bóng và chuyền bóng hay quá.

Tommy

