'Không thể giữ khoảng cách an toàn khi lái xe tại Việt Nam'

Sau những vụ tai nạn liên hoàn vài ngày qua, chúng ta đều nhận ra một điều tài xế không giữ khoảng cách an toàn đủ để có thể phản ứng kịp thời. Khi xảy ra tai nạn, rõ ràng theo luật chúng ta không thể đổ lỗi cho xe phía trước, vì nghĩa vụ của mỗi tài xế luôn là giữ khoảng cách an toàn. Nhưng làm cách nào để có thể giữ khoảng cách an toàn? Trong thực tế mọi chuyện không dễ như vậy. Tình huống dưới đây là điển hình những gì chúng ta thường thấy trong thực tế, nhất là trên đường cao tốc.

Đầu tiên, xe đỏ số 1 giữ đủ khoảng cách an toàn, ví dụ 50 m với xe xanh số 3 ở phía trước. Xe vàng số 2 ở làn bên cạnh bất ngờ chen vào giữa để "lấp chỗ trống". Lúc này, khoảng cách an toàn chỉ còn là 30 m từ xe 1 tới xe 2. Và bỗng xe 3 phanh gấp. Xe 2 phanh theo nhưng không kịp, đâm đuôi xe 3. Xe 1 cũng phanh, nhưng khoảng cách quá gần, không đủ để xe dừng, và tiếp tục đâm vào xe 2. Như vậy một vụ tai nạn liên hoàn đã diễn ra.

Xe 2 sai rõ ràng, không cần phân xử. Nhưng xe 1 liệu có sai, vì từ lúc xe 2 điền vào chỗ trống tới khi xảy ra tai nạn là rất nhanh. Xe 1 lúc này không đủ thời gian để giảm tốc và tái lập khoảng cách an toàn 50 m với xe số 2. Vậy xe 1 có sai không? Nếu chiếu theo luật giữ khoảng cách an toàn thì rõ ràng sai. Nhưng thực tế trên đường thì đúng là rất khó nói.

Vậy trong trường hợp này, tài xế xe 1 nên làm thế nào để có thể lái xe an toàn. Vì nếu cứ có xe điền vào chỗ trống thì lại giảm tốc thì có lẽ sẽ đến lúc xe 1 phải dừng lại mới đủ khoảng cách an toàn.

Xin nhờ các độc giả lái xe kinh nghiệm tư vấn, nên làm thế nào trong trường hợp này?

Độc giả Quang Minh