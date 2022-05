Không thể cứu sống cô gái trong tai nạn cả nhà tử vong ở phòng trọ

TP HCMCô gái 23 tuổi, nạn nhân cuối cùng trong vụ gia đình ba người chết ở phòng trọ, chiều 19/5 mất tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn một ngày hồi sức tích cực.

"Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, áp dụng nhiều biện pháp điều trị tích cực như thở máy, chống phù não, hỗ trợ gan thận... nhưng tình trạng bệnh nhân quá nặng, không thể qua khỏi", tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết.

Bệnh nhân được chuyển đến Chợ Rẫy sáng 18/5 trong tình trạng hôn mê sâu, sinh hiệu không ổn định, huyết áp tụt phải dùng thuốc vận mạch. Cô bị thiếu oxy não, tổn thương não, phù não lan tỏa, tổn thương đa tạng như gan, thận mức độ nặng, trụy tim mạch, có tình trạng hủy cơ.

Trước đó, cô cùng bố mẹ và em trai được phát hiện bất tỉnh trên gác lửng phòng trọ rộng 16 m2 ở TP Thủ Đức. Cả 4 người được đưa đi cấp cứu nhưng ba người tử vong ngay sau đó. Gia đình này buổi tối thường hấp cá bằng lò than tổ ong đặt trước cửa phòng để sáng hôm sau bán ở chợ, phòng trọ lắp máy lạnh.

Vụ việc đang được điều tra, nguyên nhân có thể do các nạn nhân bị ngạt khí CO từ than tổ ong.

Lê Phương