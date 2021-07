Bé ngừng thở do ngạt khí trong ôtô

Bắc GiangChị gái 9 tuổi dẫn em 22 tháng tuổi mở cửa ôtô vào trong chơi, không may mắc kẹt không ra ngoài được, đến khi gia đình phát hiện thì cả hai đã choáng, ngất.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang ngày 16/7 cho biết khi nhập viện, hai bé trong tình trạng sốt 38,5 độ C, lơ mơ, đại tiện không tự chủ, có dấu hiệu mất nước. Bác sĩ chẩn đoán bé ngạt khí do mắc kẹt trên ôtô dưới nắng nóng 40 độ C.

Anh Giáp Văn Đoan, bố cháu bé chia sẻ, do gia đình bất cẩn không khoá cửa xe ôtô nên khoảng đầu giờ chiều, con gái lớn 9 tuổi đã mở cửa xe ôtô dẫn em vào trong đó chơi đùa và bị mắc kẹt lại trong xe không ra ngoài được.

Tới khoảng 3 giờ chiều gia đình đi tìm hai cháu thì mới phát hiện ra sự việc. Khi ấy cả hai bé đều bị ngạt, choáng ngất. Đặc biệt là cháu 22 tháng tuổi đã có dấu hiệu ngừng thở, toàn thân tím tái và bất động. Quá lo lắng và sợ hãi, gia đình đưa hai cháu tới Trạm xá gần nhà để được cấp cứu kịp thời. Sau khi được nhân viên y tế tại đây sơ cứu, hô hấp nhân tạo, hai cháu được chuyển tới Trung tâm Y tế Huyện. Bé em 22 tháng tuổi nặng hơn được chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang để điều trị.

Bệnh nhi được bố chăm sóc tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Lê Nguyệt Minh, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, cho biết bệnh nhi được các bác sĩ cho bé thở oxy nồng độ cao, tiêm hạ sốt, truyền dịch chống tình trạng mất nước, xét nghiệm theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn của trẻ. Sau khoảng hơn một tiếng được điều trị tích cực theo phác đồ, tình trạng sức khoẻ của trẻ tiến triển tốt hơn, da niêm mạc hồng hào và thoát mê.

Sau hai ngày, bé dần hồi phục, tiếp xúc tốt và ăn uống được bình thường. Rất may là trẻ không có dấu hiệu bị tổn thương thần kinh.

Các bác sĩ khuyến cáo khi không có phụ huynh ở cùng thì tuyệt đối không để trẻ nhỏ ở trong xe ôtô một mình. Các bậc phụ huynh cũng nên tập thói quen quan sát trước khi khóa cửa rời khỏi xe, kiểm tra ghế sau mỗi khi ra khỏi xe. Luôn khóa xe khi rời khỏi xe và cất giữ chìa khóa ở ngoài tầm với của trẻ để trẻ không thể lấy chìa khóa và tự ý mở cửa xe.

Bên cạnh đó, việc trang bị kiến thức và kỹ năng thoát hiểm cho trẻ khi bị bỏ quên trên xe ôtô là rất cần thiết. Nếu trẻ bị bỏ quên hoặc mắc kẹt trên xe ôtô thì sau khi phát hiện sự việc, cần thực hiện các biện pháp cấp cứu một cách nhanh chóng và đúng phương pháp. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để cứu tính mạng của trẻ và hạn chế tối đa việc để lại di chứng.

Thúy Quỳnh