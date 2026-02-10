Không quân Nga tiếp nhận tiêm kích Su-57 'nâng cấp vũ khí'

Bộ Quốc phòng Nga tiếp nhận loạt chiến đấu cơ tàng hình Su-57 nâng cấp về vũ khí, dường như có khả năng phóng tên lửa siêu vượt âm.

"Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) đã sản xuất và bàn giao lô lớn tiêm kích Su-57 với cấu hình kỹ thuật mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Phi cơ được nâng cấp về vũ khí và các hệ thống tích hợp", tập đoàn quốc phòng Nga Rostec thông báo hôm 9/2, song không nêu số lượng cụ thể.

Rostec thêm rằng các chiến đấu cơ đã hoàn tất quá trình thử nghiệm tại nhà máy, trước khi được phi công quân đội Nga nghiệm thu trong nhiều điều kiện hoạt động khác nhau.

Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-57 cải tiến Tiêm kích Su-57 Nga trong video công bố hôm 9/2. Video: UAC

"Su-57 là vũ khí đáng gờm, đã chứng minh được hiệu quả ở tiền tuyến và tiêu diệt nhiều mục tiêu. Mẫu phi cơ này có thể triển khai đến những khu vực mà đối phương đặt các hệ thống phòng không tiên tiến nhất", CEO Rostec Sergey Chemezov cho hay.

Giới chức Nga không nêu cụ thể loạt Su-57 mới tiếp nhận được nâng cấp như thế nào, song ông Chemezov nhấn mạnh chúng "mạnh mẽ và nguy hiểm hơn".

Guy Plopsky, học giả Mỹ chuyên nghiên cứu về quốc phòng Nga, nhận định lô Su-57 trên sử dụng màn hình hiển thị chuẩn trực kiểu mới, có thêm đèn định vị để hỗ trợ bay biên đội trong đêm và bổ sung một số cảm biến cảnh báo tên lửa bên sườn.

Tướng Alexander Maksimtsev, Phó tư lệnh Không quân Vũ trụ Nga, hồi năm ngoái thông báo tiêm kích Su-57 bắt đầu được trang bị nhiều hệ thống tiến công tiên tiến, trong đó có tên lửa siêu vượt âm.

Chủng loại vũ khí cụ thể không được tiết lộ, nhưng một số trang tin quân sự Nga nhận định đây có thể là phiên bản Kinzhal thu nhỏ để lắp vừa khoang vũ khí trong thân Su-57, giúp tăng uy lực tấn công mà vẫn bảo đảm năng lực tàng hình của máy bay.

Tiêm kích Su-57 cất cánh trong ảnh đăng ngày 9/2. Ảnh: UAC

Su-57 là chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 5 của Nga, được chế tạo nhằm tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử. Mỗi phi cơ mang được tổng cộng 6 vũ khí trong thân, bao gồm 4 quả ở hai khoang bụng và hai tên lửa ở hai khoang bên hông.

Tiêm kích Su-57 bắt đầu tham chiến ở Ukraine khoảng 2-3 tuần sau khi xung đột bùng phát. Không quân Nga cũng thử nghiệm nhiều vũ khí đối đất được phát triển riêng cho tiêm kích tàng hình này, trong đó có tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69 được truyền thông Ukraine mô tả là "đáng sợ hơn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal".

Phi công F-16 Ukraine hồi tháng trước thừa nhận Su-57 Nga là một trong những mối đe dọa lớn nhất trong mỗi lần xuất kích, bên cạnh những chiếc Su-35S và MiG-31 trang bị tên lửa tầm xa R-37M.

Phạm Giang (Theo Zvezda, Anadolu)