Không quân Nga nhận hai oanh tạc cơ 'Thiên nga trắng'

Không quân Nga nhận bàn giao hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-160M, phiên bản nâng cấp sâu được cải thiện đáng kể về uy lực tác chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov tuần này thông báo Không quân Vũ trụ Nga đã tiếp nhận hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-160M. Bộ Quốc phòng Nga thêm rằng đây là những máy bay được chế tạo hoàn toàn mới, nằm trong chương trình sản xuất hàng loạt được tái khởi động tại nhà máy ở thành phố Kazan.

Động thái này giúp không quân Nga sở hữu ít nhất 20 oanh tạc cơ Tu-160 và Tu-160M trong biên chế.

Oanh tạc cơ Tu-160M tại thành phố Kazan hồi tháng 2/2024. Ảnh: RIA Novosti

Tu-160 là oanh tạc cơ siêu thanh có sải cánh và khối lượng rỗng lớn nhất từng được chế tạo trên thế giới. Nó được đặt biệt danh "Thiên nga trắng" nhờ lớp sơn trắng đặc trưng và khả năng cơ động hiếm thấy trên máy bay ném bom.

Tổng cộng 36 chiếc Tu-160 đã được xuất xưởng tại nhà máy ở thành phố Kazan của Nga trước năm 2022, gồm 9 nguyên mẫu thử nghiệm và 27 phi cơ hoàn chỉnh.

Nga không chế tạo oanh tạc cơ nào mới hoàn toàn kể từ sau năm 1993, dây chuyền sản xuất dòng Tu-160 đóng cửa vào năm 1995. Nước này từng xuất xưởng một số máy bay Tu-160 trong giai đoạn 2002-2017, nhưng đều dựa trên những khung thân chế tạo dang dở từ trước.

Bộ Quốc phòng Nga khởi động lại dây chuyền chế tạo mới dòng Tu-160 vào năm 2015, trong bối cảnh dự án oanh tạc cơ tàng hình PAK DA bị đình trệ và thiếu ngân sách. Hợp đồng mua 10 oanh tạc cơ hiện đại hóa Tu-160M được quân đội Nga ký với nhà sản xuất hồi năm 2018 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin, với đơn giá khoảng 270 triệu USD/chiếc.

Phiên bản hiện đại hóa Tu-160M được trang bị hệ thống tự vệ tích hợp, thiết bị liên lạc và động cơ đời mới, cùng nhiều vũ khí hiện đại nhằm tăng cường khả năng tiến công tầm xa với độ chính xác cao. Quân đội Nga cho hay uy lực của Tu-160M cao hơn hẳn so với Tu-160 nguyên bản, tầm bay cũng được tăng thêm 1.000 km.

Phạm Giang (Theo TASS, Army Recognition)