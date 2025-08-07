Không quân Mỹ muốn mua xe Tesla làm mục tiêu cho tên lửa

Không quân Mỹ nhận định đối thủ có thể dùng Cybertruck trong tương lai, nên muốn mua mẫu xe của Tesla để làm bia tập bắn cho tên lửa.

Trung tâm Thử nghiệm Không quân Mỹ (AFTC) hôm 6/8 thông báo đang tìm mua 33 ôtô làm bia mục tiêu cho tên lửa, trong đó có hai chiếc Cybertruck do Tesla sản xuất. Các xe không cần bảo đảm khả năng hoạt động, song phải kéo được bằng phương tiện khác.

"Nghiên cứu công bố ngày 13/2, dựa trên đánh giá về thiết kế, vật liệu, khả năng chống va đập và các công nghệ tiên tiến, cho thấy thiết kế của Cybertruck khác biệt so với các phương tiện cùng loại", tài liệu giải trình của AFTC có đoạn.

Theo AFTC, Cybertruck sử dụng nguồn điện 48V, có công suất và hiệu suất vượt trội hơn so với đối thủ. Sau khi tìm kiếm trên Internet và tiếp cận với ngành công nghiệp liên quan, AFTC "không tìm thấy phương tiện nào" có tính năng tương đương Cybertruck.

Xe Cybertruck tại cửa hàng trưng bày ở Buena Park, bang California tháng 12/2023. Ảnh: AP

"Có kế hoạch sử dụng phương tiện cụ thể do Tesla chế tạo làm bia mục tiêu để thử nghiệm. Các đối thủ của Mỹ có thể chuyển sang sử dụng Cybertruck trong tương lai, do xe không bị hư hại ở mức độ thông thường khi va chạm mạnh", AFTC cho biết.

Cơ quan này không nêu yêu cầu về hãng chế tạo đối với 31 ôtô còn lại, bao gồm xe sedan, bán tải, SUV, xe tải hạng nhẹ và một số xe khác. Số ôtô nói trên sẽ được bàn giao cho thao trường White Sands ở bang New Mexico, để dùng làm bia mục tiêu trong chương trình Đạn Dẫn đường Chính xác Từ xa (SOPGM) của Bộ tư lệnh Đặc nhiệm Mỹ.

Những loại vũ khí nằm trong SOPGM gồm biến thể của tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire, tên lửa AGM-176 Griffin, bom lượn cỡ nhỏ GBU-69/B và biến thể dẫn đường bằng laser của bom GBU-39/B.

"Khó nói điều gì khiến quân đội Mỹ tin rằng đối thủ của họ sẽ sớm vận hành Cybertruck. Mục tiêu chính của kho vũ khí thuộc SOPGM là các nhóm vũ trang phi nhà nước, đặc biệt là những lực lượng thường sử dụng ôtô và xe tải, ở Trung Đông, Nam Á, Trung Á và một số khu vực châu Phi", ", Joseph Trevithick, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho biết.

Cybertruck với vết đạn trên thân xe tại Fremont, bang California trong ảnh công bố tháng 10/2023. Ảnh: X/TeslaOownersSV

Ước tính khoảng 46.000 chiếc Cybertruck đã được bán ra. Tesla hiện chỉ bán Cybertruck tại thị trường Bắc Mỹ, song một số xe đã được chuyển tới nhiều nơi trên thế giới. Tesla hồi tháng 4 thông báo có kế hoạch bán hàng trực tiếp tại Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar trong năm nay.

Cửa sổ và thân xe Cybertruck được chứng minh là có khả năng chống đạn súng ngắn, tính năng được quảng cáo mạnh khi xe ra mắt năm 2019. Một số công ty đang cung cấp dịch vụ lắp thêm giáp cho Cybertruck và trang bị những tính năng khác, nhắm đến khách hàng tiềm năng là quân đội, lực lượng hành pháp và công ty quân sự tư nhân.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, War Zone)