Không phải lúc nào xe biển xanh, đỏ cũng được ưu tiên

Xe biển xanh hoặc biển đỏ sẽ không có quyền ưu tiên nếu không đi làm nhiệm vụ hoặc không đáp ứng đủ tiểu chuẩn đèn, còi.

Câu hỏi: "Khi nào xe biển xanh, biển đỏ là xe ưu tiên?

Luật sư trả lời: Thứ nhất, xe có biển màu xanh cấp cho các cơ quan của Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các Ban chỉ đạo Trung ương, Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam), đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập, Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước. Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng có ký hiệu "CD" cấp cho xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh.

Thứ hai, xe biển đỏ còn được gọi là xe quân sự. Các loại xe này được sử dụng cho các cơ quan chức năng và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng nhằm sử dụng cho mục đích quốc phòng. Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường sẽ được ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào

Khi đang làm nhiệm vụ, những xe này phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Xe biển xanh hay xe biển đỏ được quyền ưu tiên nếu đáp ứng điều kiện xe đang đi làm nhiệm vụ và xe bật tín hiệu của xe được quyền ưu tiên như còi, cờ, đèn. Trường hợp này, người tham gia giao thông phải nhường đường, không được gây cản trở cho xe ưu tiên. Hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019 mức phạt từ 600.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Như vậy, không phải tất cả các loại xe biển xanh, xe biển đỏ đều được ưu tiên khi tham gia giao thông mà chỉ khi những xe đó đang thực hiện nhiệm vụ, phát tín hiệu xe ưu tiên thì mới được quyền ưu tiên. Do đó, nếu xe biển xanh, xe biển đỏ không thuộc trường hợp được ưu tiên thì người tham gia giao thông không phải nhường đường. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ nói riêng và vi phạm pháp luật nói chung của các xe biển xanh, xe biển đỏ không thuộc trường hợp được quyền ưu tiên đều bị xử lý vi phạm theo quy định.

Luật sư Đặng Thành Chung

Đoàn luật sư Hà Nội