'Không nên mua xe vào tháng Ngâu'

Khi chiếc xe vẫn là một tài sản lớn đi kèm với an toàn thì câu trả lời "nên mua" hay "không nên" còn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người.

Đọc câu hỏi Nên mua xe cũ trong tháng ngâu?, theo tôi nên kiêng không mua. Thứ nhất, về cơ bản chúng ta vẫn là người châu Á, số đông theo chủ nghĩa duy tâm và quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Chiếc xe ôtô là một tài sản lớn trong gia đình, hơn nữa, nó là phương tiện trực tiếp chuyên chở các thành viên trong gia đình lưu thông hàng ngày trên đường. Mong muốn "thượng lộ bình an" luôn gắn liền với phương tiện này. Chữ "bình an" phần nhiều do người lái xe quyết định, nhưng có một phần không nhỏ là do yếu tố khách quan hay còn gọi là yếu tố may mắn.

Thứ hai, theo quan niệm dân gian thì tháng 7 âm lịch là tháng "cô hồn", là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn, nên hầu hết khi bắt đầu thực hiện các công việc lớn người ta đều tránh tháng này.

Tuy nhiên, nhiều người có quan điểm khác thì việc mua xe trong tháng 7 âm lịch sẽ chẳng ảnh hưởng gì lại còn có chút lợi về giá. Một số khác quan tâm đến nội dung trên, thì có thể nên tham khảo để quyết định cho việc mua xe của mình.

Độc giả Hà Thái