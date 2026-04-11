'Không nên mua ôtô nếu sống ở nội thành'

Có khả năng mua vài chiếc xe nhưng tôi hài lòng với lựa chọn đi làm bằng taxi mỗi ngày.

Mỗi ngày đi làm bằng taxi, tôi tốn 200.000 đồng cả đi cả về, lại có tài xế riêng. Một tháng đi 22 ngày, thôi tôi cũng làm tròn chẵn lên thành 5 triệu đồng và một năm nhiều nhất cũng chỉ 60 triệu cho tiền taxi đi làm. Đối với nhiều người chỉ đi làm 5-7 km thì con số còn rẻ hơn nhiều. Như vậy, so với tiền nuôi một chiếc ôtô là thực sự là quá rẻ.

Khi ngồi trên taxi, tôi có thể thoải mái làm việc, giải trí và thành ra mỗi ngày có thêm hơn một tiếng làm việc hoặc giải trí so với việc tự lái xe. Nếu tôi mua một chiếc xe tầm trung tạm tính là 1 tỷ đi trong 20 năm (thực tế chỉ có khoảng 15 năm). Vậy mỗi năm chi phí cố định hết không nhỏ hơn 50 triệu. Ngoài ra, xăng xe, thuế phí, bảo hiểm, bảo dưỡng, tiền gửi xe, đăng kiểm... tính ra mỗi năm hết thêm 50-70 triệu nữa. Vậy mỗi năm nếu nuôi một chiếc ôtô tầm trung cũng hết cả trăm triệu, mà lại phải tự lái, chịu áp lực trên đường và chẳng may còn vi phạm luật giao thông.

Đặc biệt, đi ôtô ở Hà Nội rất khó chịu khi đi mua sắm hoặc đi ăn, vì nhiều lúc phải đi gửi xe cách chỗ đó cả trăm mét. Hôm trước tôi có người bạn ở ngoại thành vào Hà Nội chơi một hôm mà mệt mỏi vì việc gửi xe.

Hơn nữa, việc huy động một khoản tiền 1 tỷ để mua ôtô cũng là phí đi nhiều cơ hội. Tiền đó để đầu tư thì nhanh đẻ ra tiền khác. Thực tế người tinh ý và có tầm nhìn, phải nhìn ra được định hướng, xu thế của nhà nước là không muốn phát triển phương tiện cá nhân ở nội đô, mà muốn đẩy mạnh phương tiện công cộng và taxi, xe ôm, nên mua ôtô chắc chắc là thiệt.

Nhiều người, đặc biệt là người trẻ luôn có suy nghĩ khi kiếm được tiền, cái đầu tiên nghĩ đến là điện thoại, cái thứ hai nghĩ đến, là cái ôtô. Nhưng thực sự cái ôtô nên là cái cuối cùng cần nghĩ đến, khi mà thực sự giàu có, dư dả.

Vậy nên mua ôtô khi nào, theo tôi khi hàng ngày bạn đi làm quãng đường trên 20 km, cả đi cả về hết cỡ 40 km; khi quê bạn ở xa đến trên 60 km và bạn thường xuyên về quê mỗi cuối tuần hoặc 2-3 tuần một lần. (Cá nhân tôi hay đi về quê vợ quãng đường 35 km chỉ hết 330.000 đồng một chiều). Hoặc bạn hay phải đi công tác xa ngoại tỉnh, bạn ở ngoại thành và thường xuyên vào thành phố, mua xe để chạy dịch vụ, và đặc biệt là không phải lo chỗ gửi xe.

Còn lại, thì đừng nên mua, hãy đi taxi và trải nghiệm, tiện lợi, rẻ và thoải mái hơn tự lái ôtô nhiều. Quan trọng nhất, trên taxi, làm được rất nhiều việc, vì có tài xế riêng lái cho (chi phí thuê tài xế riêng trung bình là 12 triệu một tháng).

Nhà tôi ở không phải lo chỗ gửi xe. Trong khu đô thị, trước cửa nhà có thể đỗ 3-4 xe. Nhà tôi có 2 con nhỏ, 1 tuổi và 5 tuổi, 4-5 năm nay vẫn đi taxi đều, chả có vấn đề gì. Có thể tại chỗ tôi ở có nhiều xe nên việc đặt xe khá dễ dàng. Nếu đi làm trời mưa, tôi chịu khó dậy sớm 30 phút, đi tầm 6h, đầy xe và không bị độn giá hay tắc đường. Chứ tôi thấy đã trời mưa nhất là mưa bão to đi xe cá nhân thì lại rủi ro ngập nước.

Đây là chia sẻ cá nhân của tôi và tôi cũng nói rất rõ trường hợp nào không nên mua xe, cũng là để cảnh tỉnh một số người trẻ mới làm ra tiền chưa chín chắn, muốn mua xe luôn, thì phải nhìn ra chi phí nuôi con xe nó siêu lớn, sẽ lỗ hơn là đi taxi. Tôi không bàn đến trường hợp giàu có dư giả mua xe thì tính gì lãi lỗ.

Độc giả Nguyễn Nguyễn