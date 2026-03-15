'Không nên di dời Đại học Bách Khoa TP HCM'

Trường Đại học Bách Khoa TP HCM gắn liền với khuôn viên đường Lý Thường Kiệt khu vực là một trong những cái nôi giáo dục lâu đời với gần 70 năm hình thành và phát triển.

Đây không chỉ là nơi đào tạo hàng vạn kỹ sư, nhà khoa học và quản lý trình độ cao cho cả nước, mà còn là biểu tượng tri thức, góp phần định hình hình ảnh và bản sắc của TP.HCM.

Do đó, mọi đề xuất dời khuôn viên Bách Khoa để lấy đất làm việc khác cần được cân nhắc kỹ, dựa trên các khía cạnh học thuật, pháp lý, đô thị và lịch sử - văn hóa.

Giá trị của cơ sở giáo dục lâu đời không chỉ nằm ở đào tạo mà còn tích lũy trực tiếp tới phần hồn đô thị. Các đô thị lâu đời trên thế giới hoặc có tuổi tầm Sài Gòn - TP HCM đều cho thấy các trường đại học lâu đời hình thành các nút tri thức đô thị, thúc đẩy đổi mới, kết nối doanh nghiệp, chính quyền, cộng đồng nghiên cứu và startup, đồng thời nâng giá trị thương hiệu thành phố.

Tương tự, Bách Khoa đóng vai trò là trung tâm tri thức, sáng tạo và hợp tác quốc tế của TP HCM, góp phần nâng cao bản sắc, giá trị kinh tế - xã hội và uy tín quốc tế cho Thành phố.



Về mặt biểu tượng, Trường ĐHBK ở là huyết mạch văn hóa - lịch sử giáo dục kỹ thuật của thành phố. Đây là nơi thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, từ kỹ sư cơ khí, điện tử, xây dựng, đến các nhà khoa học và quản lý cấp cao, hình thành một cộng đồng trí thức bền vững, tạo dấu ấn lâu dài trên bản đồ giáo dục Việt Nam.

Một dấu ấn sâu đậm về cái nôi giáo dục kỹ thuật cho nhiều thế hệ. Việc dời toàn bộ cơ sở sẽ làm mất đi mạng lưới tri thức và ký ức đô thị, gây tổn thất không thể bù đắp về mặt lịch sử, văn hóa và thương hiệu.

Một lý do gần đây được nêu để di dời Trường khỏi cơ sở là để "giảm kẹt xe nội đô". Tuy nhiên, giao thông khu vực này không thể giải quyết bằng cách dời cơ sở giáo dục đại học.

Thực tế, Trường ĐHBK đang vận hành mô hình đa cơ sở: một phần đào tạo đại trà đã chuyển ra cơ sở Đông Hòa (Bình Dương cũ), trong khi cao học, nghiên cứu sinh, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo và các chương trình chất lượng cao vẫn duy trì.

Phương án này vừa giảm áp lực giao thông, vừa duy trì và phát triển những giá trị học thuật và kỹ thuật bậc cao phù hợp với định hướng của TP HCM và khu vực.



Như vậy, giải pháp cân bằng nhất là giữ nguyên khuôn viên của Trường ĐHBK với vai trò trụ sở chính, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, chương trình cao học và đào tạo chất lượng cao, đồng thời phân luồng đào tạo đại trà và các hoạt động đông người sang cơ sở ngoại thành. Đây là cách vừa bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa, vừa duy trì vai trò đô thị và học thuật, đồng thời vẫn giảm áp lực giao thông nội đô.



Rất cần xem xét thận trọng các đề xuất về thay đổi mục đích sử dụng đất cho giáo dục của khuôn viên Trường ĐHBK cơ sở. Việc giữ lại khuôn viên không chỉ là bảo tồn lịch sử và giá trị học thuật, mà còn là đầu tư dài hạn cho hệ sinh thái tri thức, đổi mới sáng tạo và sự phát triển bền vững của TP HCM và toàn vùng.

Trường Đại học Bách khoa được thành lập năm 1957, là cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Khẳng định không thể tách rời định hướng chung của thành phố về quy hoạch đô thị, trường nhất trí chủ trương đầu tư mở rộng và phát triển, cho rằng việc này giúp thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển đất nước khi quy mô sinh viên có thể tăng lên 35.000-40.000 trong 5-10 năm tới. Bách khoa TP HCM mong thành phố nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để có phương án phù hợp, bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài và gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật trong gần 70 năm qua.

