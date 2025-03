Không kiểm nghiệm chất xơ trong kẹo rau củ Kera

Trong bảng tự công bố hàm lượng của kẹo rau củ Kera không có chỉ tiêu về chất xơ, do đó cơ quan chức năng không kiểm định thành phần này.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP HCM chia sẻ thông tin trên với VnExpress, ngày 21/3. Cụ thể, trên bao bì kẹo Kera ghi thành phần và hàm lượng đường, đạm, chất béo, năng lượng; song không ghi chất xơ. Theo quy định về quản lý an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng có thể kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng các chất trong sản phẩm để đánh giá có phù hợp với chỉ tiêu đơn vị sản xuất công bố hay không. Chỉ tiêu này do nhà sản xuất ghi trên bao bì hay nhãn và hồ sơ tự công bố sản phẩm. Cơ quan chức năng không kiểm nghiệm thành phần nhà sản xuất không công bố.

"Kẹo Kera được doanh nghiệp quảng cáo chất xơ dù thành phần này không có trong hồ sơ tự công bố sản phẩm trước khi lưu hành, là vi phạm quy định về quảng cáo và sẽ bị xử phạt về hành vi này", đại diện Sở nói.

Như vậy, đến nay cơ quan chức năng chưa kiểm nghiệm về chất xơ trong kẹo Kera.

Kẹo rau củ Kera do công ty CER (TP Thủ Đức, TP HCM) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, sản xuất. Từ đó đến tháng 2, kẹo được nhiều người nổi tiếng như hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog quảng cáo rằng "một viên có thể thay một đĩa rau", "sản phẩm có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn". Một người dùng tự mang kẹo đi xét nghiệm, kết quả cho thấy tỷ lệ rau trong viên kẹo rất thấp so với quảng cáo, dẫn đến lùm xùm "sai sự thật".

Ngày 20/3, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, công bố kết quả ban đầu kẹo Kera có chỉ tiêu đường, đạm, chất béo và năng lượng "cơ bản phù hợp với công bố", song không đề cập hàm lượng chất xơ. Kiểm nghiệm cũng phát hiện kẹo chứa chất tạo ngọt Sorbitol dù không có ghi trên nhãn sản phẩm.

Chất tạo ngọt Sorbitol được sử dụng rất nhiều trong thực phẩm. Theo các chuyên gia, đây là chất có tính chất giúp nhuận tràng, dễ tiêu hóa.

Đại diện Sở An toàn Thực phẩm TP HCM cho hay đang trong quá trình xử lý kết quả kiểm nghiệm, xem xét các khía cạnh để kết luận điều tra và công bố thông tin chính thức. "Chúng tôi sẽ xem xét đối chiếu hàm lượng các chất ghi trên nhãn và thực tế kiểm nghiệm, nếu có chênh lệch sẽ xử phạt", đại diện Sở nói, thêm rằng "trước mắt các chỉ tiêu kim loại nặng, vi khuẩn, nấm mốc, độc tố... sản phẩm đảm bảo".

Quy trình sản xuất bột rau củ Kera, theo quảng cáo trên trang web của công ty CER.

Mặt khác, Cục An toàn Thực phẩm ghi nhận kẹo Kera đã được quảng cáo thổi phồng, thực chất trên bao bì ghi rõ đây là "thực phẩm bổ sung".

Thực phẩm bổ sung là sản phẩm chứa những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như vitamin, khoáng chất, protein, chất xơ, chất béo... được chiết xuất từ nguồn thực phẩm tự nhiên hoặc tổng hợp. Thực phẩm bổ sung hay thực phẩm chức năng không phải là thuốc điều trị bệnh. Bộ Y tế quy định khi quảng bá phải phù hợp với công dụng, tác dụng được công bố trong bản công bố sản phẩm, đồng thời phải kèm khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

Ngoài ra, theo quy định, đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, nội dung quảng cáo bắt buộc phải đăng ký với cơ quan chức năng và được cấp phép. Điều này có nghĩa trước khi quảng cáo, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo với Cục An toàn Thực phẩm và chỉ được quảng cáo theo nội dung đã được xác nhận.

Kẹo Kera được quảng cáo trên trang web của công ty.

Trong cuộc gặp báo chí vào giữa tháng 3, ông Lê Tuấn Linh, Tổng Giám đốc CER, cho hay nguyên liệu làm kẹo Kera được thu mua từ các vùng ở Lâm Đồng, Đăk Lăk, Bình Thuận, "đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng" và 100% sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ASIA tại Đăk Lăk.

Hôm 14/3, Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục xin lỗi người dùng. Đây là hai tên tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội và thường livestream bán hàng đạt doanh thu lớn. Ngày 20/3, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị cơ quan chức năng xử phạt 140 triệu đồng do quảng cáo không đúng về kẹo rau củ Kera.

Công ty CER thông báo đã bán hơn 100.000 hộp kẹo ra thị trường, cam kết hoàn tiền nếu người mua muốn trả lại hàng.

Lê Phương