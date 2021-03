Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Từ đêm 6/3, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, gây mưa rào và giông, một số nơi có thể xảy ra mưa đá, lốc và sét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tràn đến Việt Bắc và Đông Bắc đầu tiên; ngày 7/3 mới tràn đến Đông Bắc Bộ (gồm Hà Nội), Bắc Trung Bộ và cuối cùng là Tây Bắc Bộ.

Do xuất hiện vào thời điểm giao mùa, trên nền nhiệt khá cao (21-24 độ C), không khí lạnh sẽ không kéo nhiệt độ xuống thấp, nhưng có thể gây ra một số hiện tượng cực đoan, như giông, lốc, mưa đá, đặc biệt là ở vùng núi.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc từ đêm 6/3. Ảnh: NCHMF

Trang AccuWeather của Mỹ dự báo, ngày 6/3 nhiệt độ Hà Nội khoảng 20-26, ngày 7/3 còn 17-22 độ C. Thứ tư tuần sau Hà Nội sẽ lạnh nhất, còn 16-19 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 12-20 độ C.

Miền Trung từ đèo Hải Vân trở ra trời ít mưa, sáng sớm có sương mù. Từ đèo Hải Vân trở vào đến Bình Thuận trời nắng. Nhiệt độ Thanh Hóa ngày chủ nhật khoảng 20-23, sau đó tăng dần. Đà Nẵng trong khoảng 23-30 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên bước vào tháng cao điểm mùa khô, trời nắng. Nền nhiệt có xu hướng tăng và có thể xảy ra nắng nóng 35-36 độ ở các tỉnh miền Đông, chiều và đêm có thể mưa giông.

Tây Nguyên trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày 30-33 độ C, có nơi xấp xỉ 35 độ - ngưỡng nắng nóng.

Gia Chính