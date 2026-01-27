Không khí Hà Nội rất xấu

Chất lượng không khí tại Hà Nội sáng 27/1 giảm mạnh khi không khí lạnh suy yếu, điều kiện khí tượng không thuận lợi cho khuếch tán bụi.

9h, trạm quan trắc của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đặt tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 200, thuộc ngưỡng rất xấu.

Cùng thời điểm, trạm đo tại 556 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên ghi nhận AQI 163, khu vực công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến là 155, đều ở mức xấu.

Ô nhiễm không khí tại hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Giang

Trang IQAir xếp hạng Hà Nội đứng thứ ba trong các thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số 221, sau Delhi (Ấn Độ) 312. Nhiều điểm đo trong thành phố ở ngưỡng rất xấu, riêng khu vực Tây Hồ lên tới 329, mức nguy hại; Cầu Giấy 216, Thanh Xuân 221, Hà Đông 210, Hai Bà Trưng 212.

Ô nhiễm bắt đầu tăng trở lại từ ngày 25/1 khi trời lặng gió, xuất hiện nghịch nhiệt, làm bụi mịn tích tụ gần mặt đất. AQI là chỉ số phản ánh chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe, chỉ số càng cao nguy cơ tác động càng lớn. Theo cơ quan chức năng, ô nhiễm hiện nay chủ yếu do bụi mịn PM2.5.

Bảng quy đổi giá trị AQI. Đồ họa: Đăng Hiếu

Không chỉ Hà Nội, Cục Môi trường cho biết chất lượng không khí tại một số địa phương miền Bắc cũng ở mức xấu đến rất xấu như Bắc Ninh 206, Hải Phòng 202, Hưng Yên 189, Thái Nguyên 182.

Cơ quan này dự báo trong ngày 28/1, ô nhiễm không khí tại miền Bắc có xu hướng gia tăng. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có thể ở mức rất xấu, trong khi Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa ở mức xấu. Hệ thống dự báo chất lượng không khí của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nhận định hôm nay và ngày mai là cao điểm của đợt ô nhiễm này.

Gia Chính