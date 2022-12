Không hợp với con dâu

Tôi 59 tuổi, ở với chồng; vợ chồng con trai có hai cháu, cháu gái đang học đại học.

Tôi có hai nhà thành phố, một nhà đang ở và một nhà đang để kinh doanh. Tính tôi thích sạch sẽ, làm tới đâu gọn tới đó; con dâu tính ngược lại, chén bát ăn tối hôm nay hầu như để sáng hôm sau mới rửa.

Hồi dịch Covid, có đợt con dâu đưa hai cháu về quê ngoại nửa năm, nói do điện thoại hư nên không gọi điện thoại cho tôi lần nào. Do không hợp nên tôi muốn để gia đình con trai ở riêng một nhà của tôi, nếu vậy vợ chồng con lại muốn cho hai cháu về quê nhờ nhà ngoại trông do không đủ chi phí sống riêng trên thành phố.

Tôi không muốn vậy, nghĩ thương con cháu khi ăn uống, học tập không được bằng ở thành phố. Vậy giờ tôi phải làm gì?

Hoa

