Báo cáo cũng chỉ ra các điểm nổi bật trong tâm lý người mua nhà Việt Nam trong giai đoạn này. Cụ thể, các yếu tố quan trọng hàng đầu mà người mua nhà mong muốn là: có khu vui chơi hoặc khu học tập cho trẻ em, gần khu vực nhiều cây xanh và các phương tiện giao thông công cộng. Trong khi nhiều người trẻ độc thân thích ở gần không gian xanh hơn, thì người có con nhỏ lại thích có khu vực dành cho trẻ em hoặc khu học tập.

Ngoài sự thay đổi về tâm lý mua nhà, thị trường bất động sản TP HCM cũng ghi nhận sự chuyển dịch của người dân sang khu vực ven đô, điển hình như phía Tây thành phố - nơi vẫn còn nguồn cung dự án trung cấp để tìm kiếm cơ hội an cư và đầu tư. Báo cáo thị trường quý II/2022 của website Batdongsan cho thấy, TP HCM có khoảng 14.000 căn hộ chào bán mới, giá bán trung bình đạt 58,5 triệu đồng một m2, tăng từ 4 - 7% so với quý trước và tăng cao nhất ở loại hình căn hộ cao cấp. Tuy nguồn cung tăng cao so với 3 tháng đầu năm nhưng 90% sản phẩm mở bán thuộc phân khúc cao cấp, mức giá trên 55 triệu đồng một m2. Trong khi đó, khu Tây chỉ chiếm khoảng 11% tổng cung nhưng hầu hết đều thuộc phân khúc trung cấp, giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 và ghi nhận tỉ lệ quan tâm cao.