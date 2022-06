Grand Mercure Hoi An tọa lạc tại vị trí đắc địa bên bờ biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh do CNNgo bình chọn năm 2011. Dự án đánh dấu sự hợp tác của chủ đầu tư Vinahud với đơn vị thiết kế kiến trúc Huni Architectes và đơn vị quản lý vận hành - Tập đoàn Accor.