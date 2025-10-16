Thanh HóaLễ ăn hỏi Hoa hậu Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, tại nhà riêng trong không gian nhiều hoa tươi, sáng 16/10.

Người thân của Đỗ Thị Hà cho biết mọi khâu chuẩn bị của buổi lễ phong cách truyền thống đã hoàn tất để chờ nhà trai xin dâu vào 8h.

Hoa hậu sẽ diện áo dài trắng ren do nhà thiết kế Dũng Nguyễn thực hiện riêng, lấy cảm hứng từ miền quê nơi cô sinh ra và lớn lên. Trên nền lụa sắc trắng ngọc, nhà mốt thêu tay các họa tiết di tích lịch sử Quảng Bình Quan kết hợp hình ảnh sóng biển, chim lạc trên trống đồng Đông Sơn. Chú rể Viết Vương mặc trang phục đồng điệu cô dâu.

Không gian lễ ăn hỏi trước nhà hoa hậu.

Không gian lễ ăn hỏi thiết kế với nét truyền thống kết hợp hiện đại. Êkíp cho biết phần trang trí mang chủ đề Sắc xanh mộc bản kết hợp giữa gam màu xanh ngọc lục bảo và trắng, lấy cảm hứng từ hoa lá và nước - biểu tượng của sự thanh khiết, tình yêu vĩnh cửu. Điểm nhấn là những chiếc đèn lồng tre, hoa baby, cỏ lau. Bên trong khu vực làm lễ nổi bật với hình ảnh đèn lồng bọc trứng đặt ở trung tâm - biểu tượng cho sự khai sinh, khởi đầu suôn sẻ, thuận lợi.

Không gian lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Dàn phù dâu sẽ tham gia vào sự kiện gồm Hoa hậu Việt Nam 2022 - Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 - Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Trần Nguyên Minh Thư.

Các chi tiết tại lễ ăn hỏi được chăm chút.

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Chồng của hoa hậu quê Quảng Trị, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh được nhiều người biết đến là doanh nhân trẻ thành đạt, điềm đạm và kín tiếng. Trong thời gian yêu nhau, cả hai không nhắc về mối quan hệ vì muốn có sự riêng tư. Thỉnh thoảng, khán giả bắt gặp họ đi mua sắm, du lịch.

