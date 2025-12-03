Không gian ẩm thực quê hương bên biển Nha Trang

Gần một thập kỷ qua, Làng Ngon trở thành điểm đến quen thuộc cho những ai muốn tìm về chốn bình yên, thưởng thức tinh hoa ẩm thực ba miền trong không gian kiến trúc đậm hồn Việt.
Lấy cảm hứng từ hình ảnh làng quê Bắc Bộ, Làng Ngon tái hiện không gian của những mái nhà cổ cong cong, con đường làng rợp bóng cây và khoảng sân đình quen thuộc. Ngay từ khi bước qua cánh cổng tam quan được chạm trổ theo lối nhà rường cổ, thực khách như bỏ lại sau lưng sự ồn ào của phố thị để lạc vào thế giới bình yên và gần gũi.
Kiến trúc của Làng Ngon sở hữu mái ngói âm dương, mang lại vẻ đẹp cổ kính và tạo không gian bên trong mát mẻ vào mùa hè, ấm áp khi đông về. Toàn bộ không gian được thiết kế mở, thoáng đãng với những hàng tre xanh, bộ bàn ghế gỗ mộc mạc đặt giữa khu vườn, gợi nhớ về khoảng sân nhà nơi các thành viên thường quây quần.
"Trái tim" của nhà hàng nằm ở gian bếp 3 miền - nơi các đầu bếp tài hoa với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ẩm thực truyền thống Việt Nam trổ tài. Gian bếp được thiết kế mở, cho phép thực khách tận mắt chứng kiến quy trình chế biến, từ khâu lựa chọn nguyên liệu tươi ngon đến cách bày biện một món ăn hấp dẫn.
Điều làm nên sự khác biệt của Làng Ngon là sự khắt khe trong việc tuyển chọn nguyên liệu. Các loại hải sản đều được lấy trực tiếp từ những tàu cá của ngư dân vừa cập cảng vào mỗi buổi sáng, đảm bảo độ tươi ngon nhất có thể. Gia vị cũng được tuyển chọn từ những vùng miền nổi tiếng, như mắm truyền thống Nha Trang, mắm nêm dì Cẩn, bỗng rượu chợ Hàng Bè... Sự kết hợp giữa nguyên liệu tươi ngon và gia vị truyền thống qua bàn tay đầu bếp tạo nên những món ăn giữ trọn hương vị nguyên bản.
Nhà hàng này mang đến cho thực khách hai trải nghiệm ẩm thực chính: mâm cơm gia đình ấm cúng và hành trình khám phá đặc sản ba miền.
Mâm cơm "mẹ nấu" gồm nhiều món ăn quen thuộc như cá kho tộ, ba chỉ cháy cạnh, tép xào khế hay canh cua mồng tơi. Tất cả được nêm nếm vừa vặn, chuẩn vị cơm nhà.
Ngược lại, thực đơn đặc sản ba miền của Làng Ngon phong phú hơn. Đại diện cho ẩm thực miền Bắc là món bún chả Hà Nội. Thịt ba chỉ và thịt viên được nướng trên than hồng thơm lừng, ăn kèm bún tươi, rau sống và bát nước mắm chua ngọt điểm vài lát đu đủ giòn tan.
Đi về miền Trung, thực khách không thể bỏ lỡ đặc sản Nha Trang là nem nướng và bánh căn tôm mực. Món nem nướng vàng ruộm, cuốn trong bánh tráng cùng rau xanh, chấm nước xốt béo bùi đặc trưng.
Trong khi đó, bánh căn nóng hổi, giòn rụm, ăn kèm xoài bằm và nước mắm chua ngọt, mang đậm hương vị miền biển. Một món ăn hấp dẫn khác là mực câu nướng than hoa, với những miếng mực tươi giòn sần sật, thấm đẫm gia vị truyền thống và mùi khói than bếp Làng ngon.
Xuôi về miền Tây Nam Bộ, món bánh xèo vàng giòn với nhân tôm thịt ngọt tươi, ăn cùng các loại rau sống và nước mắm chua ngọt sẽ đánh thức mọi giác quan của thực khách.
Theo đại diện Làng Ngon, thành công và sự yêu mến của thực khách trong gần 10 năm qua đến từ chất lượng món ăn luôn ổn định. "Đội ngũ đầu bếp của chúng tôi không chỉ giàu kinh nghiệm, còn đặt cả tình yêu vào từng món, để mỗi bữa ăn tại Làng Ngon đều như một mâm cơm do chính tay mẹ nấu", vị đại diện cho biết.
Nhà hàng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống hàng tuần. Tại đây, những giai điệu âm nhạc dân tộc cất lên qua tiếng đàn, hòa cùng làn điệu quan họ mượt mà và các điệu múa uyển chuyển.
"Trước sự phát triển nhanh chóng của văn hóa hiện đại, chúng tôi mong muốn Làng Ngon sẽ là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ gian nhà cổ, khoảng sân đến từng vật dụng trang trí, tất cả được lựa chọn kỹ lưỡng để người Việt ở bất kỳ thế hệ nào cũng có thể tìm thấy một phần ký ức tại đây", đại diện nhà hàng nói.
Thanh Thư
Ảnh: Làng Ngon