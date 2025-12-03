Không gian ẩm thực quê hương bên biển Nha Trang

"Trái tim" của nhà hàng nằm ở gian bếp 3 miền - nơi các đầu bếp tài hoa với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ẩm thực truyền thống Việt Nam trổ tài. Gian bếp được thiết kế mở, cho phép thực khách tận mắt chứng kiến quy trình chế biến, từ khâu lựa chọn nguyên liệu tươi ngon đến cách bày biện một món ăn hấp dẫn.

Điều làm nên sự khác biệt của Làng Ngon là sự khắt khe trong việc tuyển chọn nguyên liệu. Các loại hải sản đều được lấy trực tiếp từ những tàu cá của ngư dân vừa cập cảng vào mỗi buổi sáng, đảm bảo độ tươi ngon nhất có thể. Gia vị cũng được tuyển chọn từ những vùng miền nổi tiếng, như mắm truyền thống Nha Trang, mắm nêm dì Cẩn, bỗng rượu chợ Hàng Bè... Sự kết hợp giữa nguyên liệu tươi ngon và gia vị truyền thống qua bàn tay đầu bếp tạo nên những món ăn giữ trọn hương vị nguyên bản.