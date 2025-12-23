Không được công ty cho giữ hợp đồng lao động, tôi có rủi ro gì?

Tôi thử việc 2 tháng, đến tháng 3/2025, Phòng Hành chính - Nhân sự gửi thông tin đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và chuyển cho tôi 2 bản hợp đồng lao động để ký.

Hợp đồng có thời hạn 2 năm, được lập thành 2 bản. Sau khi tôi ký tên, cả 2 bản đều được nộp lại cho công ty để ký và Phòng Hành chính - Nhân sự lưu giữ. Tôi không được giữ bản chính nào. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên ứng dụng VssID, tôi thấy công ty vẫn tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho tôi.

Trong trường hợp người lao động không giữ bản chính hợp đồng lao động như tôi thì có thể phát sinh những rủi ro pháp lý nào không? Tôi có nên yêu cầu trả lại cho tôi một bản chính hợp đồng lao động để lưu giữ, hay việc để công ty giữ cả hai bản như hiện nay là phù hợp và không ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi?

Độc giả Trúc Linh

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn