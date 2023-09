Không đi học thêm trung tâm, con tôi không thể bứt phá

Tôi cho rằng việc học thêm để bổ sung kiến thức là điều cần thiết.

Mặc dù không tạo áp lực học hành với con nhưng tôi định hướng cho con tôi nên thi trường nào khi căn cứ vào sức học của cháu; tôi đầu tư học hành khá cao so với các bạn trong lớp và để cháu tự chọn.

Từ đầu năm lớp 8 tôi bắt đầu cho cháu học thêm để phục vụ cho việc thi tuyển sinh, do học thêm cũng khá nhiều nên đôi khi cháu cũng than mệt. Tôi nói với cháu là bây giờ con mới có chút áp lực học hành mà đã than, sau này ra trường đi làm còn nhiều thứ áp lực, do vậy hãy tập làm quen với áp lực, người chịu được áp lực là người thành công.

Đầu năm lớp 8, tôi cho con tôi học thêm với một giáo viên do người quen giới thiệu, cháu vào học thì thấy có tiến bộ, nhưng không bứt phá được, vì cháu học tốt, nhưng lớp cô dạy có học sinh giỏi, học sinh yếu, do vậy cô không thể dạy nâng cao.

Còn trong lớp học ở trường, cháu đứng thứ hai về môn Toán. Nhận thấy nếu tiếp tục cho con học với giáo viên cũ sẽ không năng cao được nên tôi đã cho cháu học ở một trung tâm. Trung tâm này trước khi vào học có kiểm tra trình độ để xếp lớp, con tôi được vào lớp học sinh giỏi; học hết học kỳ I con tôi đã vượt qua bạn giỏi nhất lớp về môn Toán.

Vì vậy tôi thấy việc học thêm là cần thiết, nhưng tôi không cho con tôi học với giáo viên dạy con tôi trong trường học. Con tôi năm nào cũng là học sinh giỏi, năm học vừa rồi con tôi còn được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi.

Hè năm tới con thi vào lớp 10, nhưng ngay từ bây giờ tôi đã thấy cháu học vất vả thật, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Hè năm nay cháu chỉ nghỉ được có 15 ngày, bắt đầu từ giữa tháng 6 là cháu đã bắt đầu đi học thêm.

Học liên tục cả tuần gần như học chính khóa, tối về cũng phải học bài đến khuya, nhiều lúc cũng thương nhưng cũng chỉ biết động viên vì mục tiêu vào được những trường tốp đầu và vì tương lai sau này.

Tuy không gây áp lực, nhưng tôi khuyến khích hãy cố gắng học và hãy tập dần với áp lực. Tôi cũng không đồng ý với ý kiến là học vì sỹ diện của cha mẹ. Tôi nghĩ là học vì tương lai của con, vì chương trình học nặng, thi cử yêu cầu cao, nếu không đầu tư học hành thì khó có thể vào những trường tốt.

Tôi có người bạn, họ kể là khi con họ thi vào đại học chỉ đậu vào dân lập thì con họ đã quay ngược lại trách bạn tôi là tại hồi học phổ thông ba không ép con học.

Không những ở Việt Nam học hành thi cử căng thẳng mà tôi thấy như Trung Quốc và Hàn Quốc học hành thi cử còn nặng nề hơn. Còn bạn muốn con bạn có tuổi thơ không phải học nhiều mà chơi nhiều đấy là quyền của bạn, có ai bắt ép bạn phải cho con học nhiều đâu?

