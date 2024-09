Không dễ thành 'kỹ sư AI lương tháng 50 triệu'

Kỹ sư AI có kinh nghiệm 3-5 năm ở Việt Nam có thể nhận lương 30-50 triệu đồng mỗi tháng nhưng số này không nhiều.

"Chúng tôi vẫn thường xuyên tuyển AI/Machine Learning Engineer (kỹ sư AI/máy học)", Đại diện KMS Technology - nhà cung cấp dịch vụ phần mềm trụ sở chính tại Mỹ và các trung tâm phát triển tại Việt Nam, Mexico - cho hay.

Theo công ty, gần đây, hầu hết khách hàng đều hỏi về các "tool" (công cụ) liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản phẩm. Tuy nhiên, KMS không tiết lộ cụ thể về số lượng và mức lương các vị trí này, vì tùy thuộc từng dự án.

Tuy nhiên, theo Báo cáo "Thị trường IT Việt Nam năm 2024-2025" của nền tảng tuyển dụng việc làm công nghệ thông tin TopDev, các vị trí kỹ sư liên quan đến AI, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và an ninh mạng đang có mức lương cao nhất, hơn hẳn mặt bằng lương IT chung cả ngành.

Cụ thể, lương trước thuế của kỹ sư AI năm nay dao động trong mức 1.110-2.060 USD mỗi tháng, tương đương từ 27-50 triệu đồng. Kỹ sư dữ liệu lớn và máy học nhỉnh hơn, từ 1.210 đến 2.380 USD (30-58,5 triệu đồng). Đứng đầu là lập trình hệ thống phân tích kinh doanh (Business Intelligence (BI) Developer), lương 1.470-2.390 USD mỗi tháng (36-59 triệu đồng).

Trong khi đó, mức lương IT phổ biến trên thị trường hiện vào khoảng 1.176 USD mỗi tháng (gần 29 triệu đồng) nhưng với điều kiện 3-5 năm kinh nghiệm. Với người mới ra trường, lương trung bình chỉ 480 USD (gần 12 triệu đồng). Khi có 1-3 năm đi làm, họ có thể kiếm 780 USD mỗi tháng (19 triệu đồng).

Theo TopDev, thị trường đang có "sự bùng nổ chưa từng có" trong nhu cầu nhân lực IT chuyên về AI, dữ liệu và an ninh mạng, khiến lương đăng tuyển đạt mức cao. Bà Trương Thiên Kim, Phó giám đốc dịch vụ tư vấn tuyển dụng công ty nhân sự và tính lương Adecco Việt Nam, cho rằng điều này đến từ xu hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

"Nhu cầu các vị trí như kỹ sư dữ liệu, kỹ sư AI và lập trình viên đang ngày càng cao. Với sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng dựa trên AI, mối lo ngại về bảo mật dữ liệu cũng gia tăng, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn với các vị trí

chuyên gia an ninh mạng", bà lý giải.

Các khảo sát gần đây cũng cho thấy giới doanh nghiệp Việt dần cởi mở với AI. Báo cáo ứng dụng công nghệ trong kinh doanh 2024 khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội kế toán CPA Australia cho hay, cứ 10 doanh nghiệp được hỏi, có 8 đơn vị nói đã dùng AI trong 12 tháng qua, cao hơn trung bình khu vực là 69%. Đa phần họ sử dụng công nghệ này vào một số thời điểm nhất định, nhưng dự báo tăng trong 12 tháng tới.

Dù vậy, mức lương 30-50 triệu mỗi tháng cho nhân sự phụ trách về AI và dữ liệu không phải là dễ có và phổ biến, theo những người đang làm trong ngành. Ngô Tín, kỹ sư công ty công nghệ thông tin Đức có văn phòng tại TP HCM cho hay, mức này ứng với người từ 2 năm kinh nghiệm về AI, tiếng Anh tốt.

"Mức lương này còn tùy công ty và dự án. Chưa kể, nếu thâm niên tầm 5 năm kinh nghiệm trở lên, lương cho AI tại các công ty tôi biết không nhỉnh hơn đáng kể so với các ngôn ngữ lập trình khác", anh nói.

*Vị trí AI và khoa học dữ liệu cần chuyên môn gì?

Vị trí Nền tảng Kỹ năng cốt lõi Nâng cao Khoa học dữ liệu Toán học & Thống kê Lập trình (Python, R) Xử lý dữ liệu (Pandas, NumPy Trực quan hóa dữ liệu (Matplotlib, Seaborn) Học máy (Scikit-learn, TensorFlo) Cơ sở dữ liệu SQL & NoSQL Học sâu (Keras, PyTorch) Các công cụ Dữ liệu lớn (Hadoop, Spark) Triển khai mô hình Kỹ sư AI/máy học Lập trình (Python, R) Toán học & Thuật toán Xử lý dữ liệu Các mô hình học máy (có và không giám sát) Mạng nơ-ron & Học sâu Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) Học tăng cường (Reinforcement Learning) Đạo đức và thiên kiến trong AI Triển khai & Giám sát mô hình

Một chuyên gia thâm niên và là cấp quản lý đang làm việc tại công ty trụ sở ở Công viên phần mềm Quang Trung (TP HCM) cho biết tuyển dụng nhân sự AI có 2 nhóm. Một là để ứng dụng AI vào các nhu cầu doanh nghiệp. Nhóm này đang tuyển nhiều, không cần "cứng" (giỏi) về kỹ thuật, nên lương như mặt bằng chung.

Nhóm thứ hai là tham gia vào các dự án phát triển ra AI thực thụ, nhất là dự án quốc tế, đòi hỏi năng lực kỹ thuật cao, lương vài nghìn USD mỗi tháng. "Nhân sự phân khúc này tuyển chưa nhiều và tìm đủ cũng khó vì đa số ứng viên còn 'non' (chưa đủ chuyên môn và kinh nghiệm đặt ra)", quản lý này nói.

Ngoài ra, dù AI đang "trend" (xu hướng) nhưng cũng không phải là công nghệ sống còn, bắt buộc của doanh nghiệp ngành IT nói riêng và các đơn vị khác nói chung. Trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng, quỹ lương siết chặt, giai đoạn tranh rao lương "khủng" để hút người đã qua, thay bằng thời kỳ "liệu cơm gắp mắm".

Ngô Tín cho hay công ty anh và bạn bè dừng tuyển các vị trí về AI trong 2 năm qua. Anh nói giới IT tại TP HCM năm ngoái từng có đợt sa thải kỹ sư khoa học dữ liệu (Data Scientist). "AI vẫn là công nghệ kiểu 'good to have' (có thì tốt) chứ không phải 'must have' (nhất định phải có) để doanh nghiệp vận hành", anh nói.

Phía KMS cũng cho biết tuyển dụng các nhân sự AI theo đợt, khi khách cần ứng dụng AI giải quyết công việc cho họ, hoặc tích hợp những tính năng AI cho sản phẩm sẵn có. "Tuy nhiên, các vị trí này hay nhu cầu này phải được thống nhất cam kết 2 bên về đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo mật hệ thống", đại diện công ty nói.

Tuyển dụng nhân sự IT đang trong giai đoạn đảo chiều sau bùng nổ: Ảnh: Pixabay

Trong khi đó, TopDev cho hay tình hình tuyển dụng IT năm nay nhìn chung vẫn trên đà giảm. Báo cáo đề cập gần 90% công ty có kế hoạch thuê ít hơn 50 lập trình viên trong 2024. Gần 30% công ty tạm ngừng tuyển dụng giai đoạn 2023-2024 so với 2022. Ngân sách năm nay cũng ảnh hưởng nhiều, khi chỉ 6% cho biết tăng chi cho tuyển dụng, 70% giữ nguyên và 24% công ty cắt giảm.

"So với giai đoạn trước, hầu hết công ty đã thu hẹp kế hoạch tuyển dụng năm 2023 và tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra vào năm 2024 với số lượng nhân viên vị trí tuyển dụng mới giảm", báo cáo nêu.

Nền tảng tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp Navigos có cùng đánh giá. Báo cáo thị trường lao động nửa đầu 2024 của họ cho biết Việt Nam có khoảng 1,5 triệu lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông và vẫn trong giai đoạn đảo chiều sau khi bùng nổ thời Covid-19.

Cơ hội lúc này chủ yếu dành cho người có kinh nghiệm (chiếm 77,3%) để đáp ứng những yêu cầu chuyên biệt của từng dự án, theo Navigos. TopDev cho hay thị trường đang chứng kiến đơn ứng tuyển gia tăng đáng kể ở nhiều vị trí, khiến mức độ cạnh tranh cao hơn. Trong đó, sinh viên mới ra trường dự báo giảm cơ hội thực tập và có việc vì doanh nghiệp đang chuyển dịch sang tìm nhân sự có sẵn kinh nghiệm, phổ biến nhất là 3-5 năm.

Viễn Thông