Không có tinh trùng sinh con được không?

Tôi kết hôn 2 năm nhưng chưa có con, đi khám phát hiện không có tinh trùng, liệu hai vợ chồng có thể thụ tinh nhân tạo để mang thai không?(Trường, 33 tuổi, Hà Nam).

Trả lời:

Vô tinh (không có tinh trùng trong tinh dịch) được định nghĩa là khi nam giới xuất tinh hai lần liên tiếp cách nhau 2-4 tuần mà kiểm tra tinh dịch đồ không thấy tinh trùng trong tinh dịch kể cả sau khi ly tâm mẫu tinh dịch. Theo đó, vô tinh chiếm tỷ lệ khoảng 1-2% ở nam giới nói chung và chiếm khoảng 10-15% trong nhóm nam giới vô sinh.

Vô sinh nam giới do không có tinh trùng khá phổ biến. Tùy tình trạng của người chồng, bác sĩ sẽ tư vấn thực hiện thủ thuật tìm tinh trùng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với trứng của người vợ như MESA (phẫu thuật vi phẫu mào tinh), PESA (chọc mào tinh qua da), TESE (lấy mô tinh hoàn tìm tình trùng), Micro TESE (vi phẫu mô tinh hoàn tìm tinh trùng).

Trong đó, Micro TESE (vi phẫu mô tinh hoàn tìm tinh trùng) được coi là "cứu cánh" cuối cùng để tìm thấy tinh trùng ở nam giới vô tinh, tuy nhiên vẫn có đến khoảng 50% số ca thực hiện không thấy tinh trùng.

Hiện, bác sĩ có thể thực hiện phương pháp Rosi cho phép tìm những tinh trùng non (là tinh tử trước khi thành tinh trùng trưởng thành), sau đó chọn lọc để tiêm trực tiếp tinh trùng non vào trứng lấy từ người vợ, giúp cặp vợ chồng có con của mình.



Do đó, trước khi kết hôn nên đi khám tiền hôn nhân để loại trừ nguy cơ mắc các bệnh di truyền. Khi kết hôn từ 6 tháng đến 1 năm, quan hệ vợ chồng tự nhiên, không sử dụng biện pháp tránh thai mà chưa có thai thì cần đi khám sớm.

Bác sĩ tìm bắt tinh trùng cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS.BS Vương Vũ Việt Hà

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản cho biết, Bệnh viện Bưu điện