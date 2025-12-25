Không ai tốt nghiệp xuất sắc ở Học viện Kỹ thuật Quân sự

Không ai trong 520 học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự tốt nghiệp xuất sắc, chủ nhân 7 giải Olympic toàn quốc chỉ đạt loại giỏi, do yêu cầu khắt khe từ chuyên môn đến bơi, chạy, bật xa...

Ngày 25/12, Học viện Kỹ thuật Quân sự (MTA) tổ chức lễ tốt nghiệp cho 520 học viên khóa 56 và các khóa liên quan.

Trong số này, chỉ 53 người đạt loại giỏi (10,2%), vắng bóng loại xuất sắc. So với năm ngoái, dù lượng bằng giỏi tăng 5, nhưng tỷ lệ lại giảm 2,6% do lượng học viên tốt nghiệp nhiều hơn. Còn lại, đa số xếp loại khá (72,7%), trung bình và trung bình khá.

Thủ khoa là Nguyễn Huy Thành, 23 tuổi, quê Bắc Ninh, học viên chuyên ngành Vũ khí, với điểm tổng kết toàn khóa đạt 8,69/10. Thành còn nổi trội khi từng đạt 7 giải Olympic toàn quốc, toàn quân ở các lĩnh vực Vật lý, Cơ học, Tiếng Nga.

Theo các học viên, việc chạm tay vào tấm bằng giỏi ở trường rất khó khăn, bởi trường áp dụng 5 chuẩn đầu ra, gồm kiến thức - kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, thể lực, điều lệnh và tác phong chính quy. Các tiêu chí này được đánh giá cả quá trình, chứ không chỉ bằng điểm trung bình môn.

Trần Thị Thanh Thoại, học viên tốt nghiệp loại giỏi, kể với học viên nữ, chuẩn thể lực yêu cầu đạt 4/5 nội dung như chạy 1.500m, chạy 100 m, bật xa, bơi và chống đẩy. Trong đó, bơi là nội dung bắt buộc.

Đại diện Phòng Đào tạo cho biết việc áp dụng 5 chuẩn đầu ra thực hiện 6 năm nay. Ngoài các chuẩn này, học viên phải làm và bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp các học phần về công tác Đảng, công tác chính trị.

Một số giảng viên đánh giá môi trường sinh hoạt và học tập khắt khe bởi nhiều tính chất đặc thù, đòi hỏi sự tập trung, kiên trì liên tục. Vì thế, học viên nên không dễ để đạt kết quả cao.

Ngoài các trường khối quân đội, rất ít đại học không có học viên tốt nghiệp xuất sắc, chủ yếu tập trung ở ngành Y. Như năm vừa qua, Đại học Y Hà Nội và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam chỉ có sinh viên loại giỏi là cao nhất.

Học viên Học viện Kỹ thuật quân sự và người thân trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Dương Tâm

Trung tướng, GS.TS Lê Minh Thái, Giám đốc học viện, đánh giá cao nỗ lực của các tân kỹ sư, nhất là khi khóa học này chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ông Thái nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia và các yêu cầu về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết 57 và 71, đòi hỏi người kỹ sư quân đội hiện nay không chỉ dừng lại ở chuyên môn thuần túy.

"Người học phải có tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại", ông nói.

Học viện Kỹ thuật Quân sự hiện là trường trọng điểm quốc gia, đào tạo các ngành mũi nhọn như Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học máy tính, Công nghệ robot, UAV, và Kỹ thuật ra đa - dẫn đường... Điểm chuẩn vào trường luôn nằm trong nhóm dẫn đầu khối quân đội, như năm nay là từ 26,4 đến 29,25 điểm.

