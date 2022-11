Khốn khổ bởi bệnh đau cổ vai gáy

TP HCMCơn đau nhức vùng cổ vai gáy hành hạ khiến chị Mai Anh, 35 tuổi, không thể đưa tay lên chải tóc, vuốt tóc hoặc cài dây kéo váy áo.

Người phụ nữ, ngụ Bình Dương, bị đau khoảng hai năm nay. Ban đầu, chị chịu đựng những cơn đau thoáng qua, tự mua thuốc uống, tình trạng ngày càng trầm trọng. Chị điều trị nhiều nơi, vẫn không khỏi.

"Công việc của tôi gắn liền với máy tính, ngồi chạy xe máy cũng nhiều, biết là không tránh khỏi đau nhức nhưng tôi không nghĩ đau nhiều và mệt mỏi đến vậy", chị Mai Anh chia sẻ.

Tương tự, anh Tuấn Hà, 40 tuổi, nhân viên văn phòng, đau cổ vai gáy từ nhiều năm nay, thường bị cứng cổ và đau giữa hai xương bả vai. Anh điều trị ở nhiều bệnh viện, chỉ giảm đau được một thời gian ngắn rồi tái phát, không thể tập trung để làm việc mà chủ yếu dành thời gian tìm cách điều trị. "Tôi tập gym, tự điều trị bằng xem video hướng dẫn tập cơ nào, động tác nào, có cả huấn luyện viên thể dục kèm, nhưng vẫn không kết quả", anh nói.

Bệnh nhân đang được các kỹ thuật viên trị liệu chứng đau cổ vai gáy. Ảnh: Bệnh viện 1A

Bác sĩ Calvin Q Trịnh, Trưởng Đơn vị Hiệu chỉnh cơ xương khớp và y học thể thao, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM (Bệnh viện 1A), cho biết những bệnh nhân này bị mất cân bằng cơ thân trên và nhiều vùng cơ khác, gây biến chứng co kéo chèn ép, dẫn đến đau nhức kéo dài.

Sau ba buổi tập do bác sĩ hướng dẫn, chị Mai Anh bớt hẳn đau, cải thiện chức năng vai gáy đáng kể mà không cần kê toa thuốc điều trị. Chị có thể thực hiện đợt công tác dài ngày liên tục ngay sau buổi tập thứ hai. Anh Hà cũng chia sẻ là các cơn căng cơ, đau đớn giảm sau vài buổi tập.

Theo bác sĩ, đau cổ vai gáy là tình trạng cơ vùng này co cứng, căng mỏi gây đau, hạn chế vận động các khớp cột sống cổ hoặc vai. Nguyên nhân phổ biến là do mất cân bằng cơ vùng thân trên, gọi là hội chứng chéo trên do tư thế ngồi nhiều và sử dụng máy vi tính hay smartphone thường xuyên. Đây là bệnh đặc trưng của dân văn phòng. Bệnh liên quan đến tư thế và thói quen sinh hoạt, nhiều người không làm việc văn phòng cũng mắc phải. Bệnh cũng có thể do nhiều nguyên nhân như thoái hóa, thoát vị đĩa đệm các đốt sống cổ, u đỉnh phổi...

Bệnh liên quan đến hệ thống cơ xương khớp, thần kinh và mạch máu vùng cổ vai gáy. Các nhóm cơ co kéo để điều chỉnh cơ thể phù hợp với thói quen, tư thế làm việc và sinh hoạt hàng ngày gây mất cân bằng, dẫn đến lệch vẹo, gù, căng mỏi đau. Người bệnh dễ mệt mỏi, khi đứng hoặc ngồi có thể khó thở, nằm thì dễ thở hơn.

Trường hợp mất cân bằng cơ nặng, bệnh nhân không thể giơ cao tay, kể cả khi chải tóc, có thể đau dọc theo cánh tay hay tê bì các ngón tay, kèm căng mỏi cơ vùng cổ vai gáy rất khó chịu.

Trị liệu đau cổ vai gáy. Ả: Bệnh viện 1A

Nếu chẩn đoán và điều trị không đúng, bệnh dễ tái phát. Nếu phim X-quang không cho thấy thoát vị đĩa đệm, bác sĩ thường chẩn đoán chung là thoái hóa cột sống cổ, dẫn đến cách điều trị chưa đúng. Thuốc giảm đau, giãn cơ hay các phương pháp vật lý nhiệt massage giúp giãn cơ chỉ giúp bệnh nhân dễ chịu trong thời gian điều trị và sẽ đau lại sau đó.

Phương pháp điều trị hiệu chỉnh cơ xương khớp, kết hợp thay đổi thói quen tư thế xấu và tập những động tác đơn giản tại nhà, bệnh nhân có thể lấy lại cân bằng cổ vai gáy. Tập khoảng 20-30 buổi là bệnh nhân có thể trở lại chiều cao bình thường, đầu không còn nhô khỏi trục cơ thể, ngực phồng đẹp không còn bị hõm, bờ vai sẽ mảnh mai không còn tròn xệ.

Tư thế ngồi đúng (bên trái). Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo mọi người phòng bệnh bằng cách ngồi đúng tư thế, lưng thẳng, đầu thẳng, cố gắng đạt được tư thế 90-90-90. Khi đứng, lưng và đầu nên ở trên cùng một đường thẳng. Không nằm kê đầu cao hay duy trì tư thế cúi thường xuyên.

Lê Phương