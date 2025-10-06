Khối u 12 cm trong bụng người phụ nữ 44 tuổi

Thấy bụng ngày càng to dù không có cảm giác đau hay khó chịu, người phụ nữ 44 tuổi đến khám tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn và phát hiện khối u 12 cm.

Bệnh nhân ngụ tại TP HCM, có tiền sử cắt tử cung nội soi toàn phần cách đây 13 năm, vẫn giữ lại buồng trứng. Thăm khám lâm sàng cho thấy ở vùng bụng chị có nhiều khối u, trong đó có khối u hạ vị kích thước khoảng 12x10 cm, lan đến rốn, chắc và ít di động.

Để làm rõ bản chất khối u, người bệnh được chỉ định chụp MRI, nội soi ổ bụng và sinh thiết. Kết quả cho thấy khối u có tính chất nhân xơ, nghi ngờ đau bụng. Sau đó, qua hình ảnh và kết quả sinh thiết, các bác sĩ khẳng định đây là tổn thương lành tính, loại trừ nguy cơ ác tính.

BSCKI Bùi Đức Lâm, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, người trực tiếp điều trị cho người bệnh chia sẻ: "Điểm quan trọng trong ca bệnh này là khâu chẩn đoán chính xác trước mổ, nhờ kết hợp cận lâm sàng, hình ảnh học và hội chẩn chuyên khoa. Điều này giúp êkíp phẫu thuật lựa chọn phương án điều trị tối ưu, an toàn cho người bệnh".

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt đa bướu, mạc nối lớn, phần phụ phải và tai vòi trái, đồng thời xử lý khối u hạ vị kích thước lớn. Ca mổ diễn ra thuận lợi, loại bỏ được toàn bộ khối u. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh, ăn uống tốt, vết mổ ổn định và xuất viện sau một tuần.

BSCKI Bùi Đức Lâm và bệnh nhân khi chuẩn bị xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Lâm, những người bệnh đã từng can thiệp phẫu thuật vùng bụng - chậu thường có nguy cơ dính mô, do đó đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật phải có kinh nghiệm và sự cẩn trọng trong từng thao tác. Ca mổ đã được thực hiện an toàn, mang lại kết quả tốt cho người bệnh nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u của người bệnh là lành tính và đã được phẫu thuật loại bỏ, tuy nhiên nguy cơ tái phát vẫn còn (khoảng 1-2%). Vì vậy, bác sĩ Lâm khuyến cáo người bệnh nên tái khám định kỳ mỗi 6 tháng để theo dõi và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Từ thực tế lâm sàng, bác sĩ Lâm cũng đưa ra khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (20-40 tuổi) cần chủ động đi khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng/lần. Nhiều nghiên cứu cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý khá phổ biến, chiếm tỷ lệ khoảng 20% ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Không ít trường hợp diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi khối u phát triển lớn. Việc duy trì thói quen tầm soát sớm và định kỳ giúp phát hiện khối u ở giai đoạn đầu, điều trị đơn giản và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Tương tự, u buồng trứng hay các khối u vùng bụng - chậu thường diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm nếu không được thăm khám và tầm soát định kỳ. Việc chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời giúp người bệnh có cơ hội điều trị an toàn, phục hồi nhanh và duy trì chất lượng cuộc sống.

Kim Anh