Khởi tố vụ đốn hạ hàng chục cây cổ thụ

Quảng NamNhà chức trách khởi tố vụ án để điều tra hàng chục cây cổ thụ trong rừng phòng hộ bị cưa xẻ lấy gỗ.

Vụ án xảy ra tại rừng phòng hộ ở xã Trà Bui. Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My sau khi khởi tố đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Bắc Trà My tiếp tục điều tra.

Một gốc cây gỗ bốn người ôm mới xuể bị đốn hạ. Ảnh: Đắc Thành

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận thêm nhiều lời khai về một số người liên quan việc vào rừng đốn hạ, cưa gỗ.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương tìm người vi phạm; xác định có tổ chức, cá nhân nào lơ là, buông lỏng quản lý hoặc có hành vi tiếp tay.

Trước đó ngày 1/10, VnExpress phản ánh tại tiểu khu 738, thôn 5 và tiểu khu 742, thôn 6, xã Trà Bui do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My quản lý bị lâm tặc dùng cưa máy đốn hạ hàng hàng loạt cây rừng lấy gỗ.

Các cây gỗ được cưa xẻ trong rừng. Ảnh: Đắc Thành

Bước đầu kiểm điểm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận tại tiểu khu 738, có 12 cây gỗ bị cưa hạ (hơn 75 m3), khối lượng gỗ còn tại hiện trường là 66 m3.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, xã Trà Bui bố trí trạm bảo vệ rừng với 31 người bảo vệ và một kiểm lâm địa bàn. Tuy nhiên quá trình làm việc không kịp thời phát hiện, ngăn chặn để xảy ra phá rừng. Giữa chủ rừng và kiểm lâm chưa tốt, còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Đắc Thành