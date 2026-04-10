Khởi tố vụ án xe tải tuột dốc làm 3 người chết

Lâm ĐồngCảnh sát xác định tài xế không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi đậu xe tải trên triền núi Tazon, gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Cảnh sát khám nghiệm nơi xe tải dừng bốc hàng trước khi xảy ra sự cố trên triền núi Tà Zôn, ngày 8/4. Ảnh: Việt Quốc

Ngày 10/4, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án hình sự Vô ý làm chết người liên quan tai nạn lao động xảy ra tại khu vực triền núi Tazon, xã Hàm Thuận, làm 3 người tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 8/4, Trương Tuấn Trường (27 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển ôtô tải biển số Hà Nội chở vật tư công trình viễn thông đến khu vực núi Tazon cho Công ty TNHH Global Construction.

Trường đậu xe tại khu vực triền núi Tazon và cùng công nhân tại công trường bốc hàng xuống vị trí tập kết. Khoảng 8h40, sau khi bốc hàng xong, Trường ngồi trên cabin xe tải, trên thùng xe vẫn còn 3 công nhân thì xe bất ngờ di chuyển về phía trước, lao nhanh xuống dốc và lao xuống khuôn viên của Công ty cổ phần Tà Zôn ở chân núi.

Xe tải đâm vào văn phòng Công ty CP Tà Zôn sau khi lao xuống núi. Ảnh: Nguyễn Tư

Hậu quả hai người trên xe chết tại hiện trường, một người tử vong trên đường đi cấp cứu. Tài xế Trường bị thương.

Nguyên nhân tai nạn được lực lượng chức năng xác định do tài xế Trường không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi đậu xe trên triền núi Tà Zôn.

Việt Quốc