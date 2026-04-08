'Xe lao xuống vực núi, va đập như bom nổ, không ai kịp thoát'

Lâm ĐồngAnh Lê Cung Bắc vừa rời thùng xe vài giây, ôtô tải chở 4 người bất ngờ trôi và rơi xuống vực núi phát ra tiếng nổ như bom, không ai kịp thoát.

Trưa 8/4, giữa trời nắng gắt, khi mọi người rời hiện trường, anh Bắc, trú TP Cần Thơ, vẫn thất thần ôm balo đứng trên triền núi Tà Zôn, xã Hàm Thuận, cách Phan Thiết hơn 17 km. Người đàn ông 31 tuổi chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến xe tải lao xuống núi làm ba người tử vong chỉ vài giờ trước, trong đó có đồng nghiệp của mình.

"Hai anh em đi cùng, giờ chỉ còn mình tôi", anh Bắc nói.

Anh kể mình cùng Nguyễn Thanh Nhã, 25 tuổi, làm cho một công ty viễn thông trụ sở tại TP Cần Thơ. Những ngày qua, cả hai được cử đến Bình Thuận cũ để lắp cáp. Sau khi xong việc, chủ doanh nghiệp điều động họ hỗ trợ một đơn vị quen biết thi công thiết bị phát sóng cho điện thoại trên núi Tà Zôn.

Sáng nay, hai người lái xe tải nhẹ chở đồ nghề đến chân núi. Từ đây lên đỉnh dài khoảng một km, nhưng đường cho ôtô chỉ đi được chừng 200 m. Muốn lên cao hơn, thợ phải đi bộ hoặc ngồi trên thùng hàng để hệ thống ròng rọc kéo lên. Việc vận chuyển thiết bị cũng được thực hiện theo cách này.

Trong lúc chờ đến lượt, nhóm anh Bắc thấy xe tải hạng nặng biển số Hà Nội đang bốc dỡ thiết bị viễn thông và anten parabol để chuyển tiếp bằng ròng rọc. Thấy trên xe còn nhiều hàng nhưng chỉ có ba người bốc dỡ, anh Bắc và Nhã sang hỗ trợ.

Khoảng 8h30, phần lớn thiết bị đã được đưa xuống, trên thùng chỉ còn một khung gỗ khá cồng kềnh. Tài xế Nguyễn Tấn Trường, 27 tuổi, quê Nghệ An, lo khi hạ khung gỗ có thể va vào anten nên leo lên cabin, định cho xe nhích một đoạn để thuận tiện bốc hàng.

Tuy nhiên, khi tài xế vừa lên xe, chưa kịp nổ máy, ôtô bất ngờ tự trôi rồi lao thẳng xuống sườn núi. Trên xe lúc đó ngoài tài xế còn có anh Nhã và hai nhân công bốc vác đứng ở thùng.

Thấy xe lao xuống vực, anh Bắc cùng nhóm kỹ sư vừa chạy theo la lớn, thúc giục những người trên xe nhảy xuống nhưng không kịp. Sau khi trôi gần 200 m, xe rơi thẳng xuống vực, bên dưới là mép hàng rào Công ty mỏ đá Tà Zôn, tạo tiếng va đập dữ dội như bom nổ.

Rơi vào khuôn viên công ty, đầu xe tông vào mép tường phía sau khối nhà văn phòng rồi mới dừng lại. Phần đầu phương tiện biến dạng, thùng xe gãy vỡ do lực va chạm quá mạnh.

Thời điểm đó, văn phòng công ty có khoảng chục người đang làm việc. Nghe tiếng động lớn làm rung chuyển khối nhà, mọi người lập tức chạy ra ngoài. Một số nhân viên và công nhân nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài cấp cứu.

Tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ, một người chết trên đường đến bệnh viện. Tài xế Trường bị đa chấn thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cách hiện trường khoảng 17 km.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, cho biết ngoài anh Nhã, hai nạn nhân bốc vác tử vong là người địa phương gồm ông Nguyễn Kim Trung Thịnh, 37 tuổi, và Lê Văn Mười, 49 tuổi. Cả hai được công ty viễn thông thuê làm thời vụ. Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

