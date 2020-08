Khởi tố người thiêu vợ trong bữa cơm tối

Thái BìnhNgày 26/6, Đoàn Ngọc Huy, 38 tuổi, nghi phạm tưới xăng đốt vợ, bị cơ quan điều tra huyện Kiến Xương khởi tố về tội Giết người.

Huy bị cáo buộc trong lúc ăn cơm tối ngày 23/8 tại nhà ở thôn An Chi, xã Bình Nguyên, đã to tiếng với vợ Nguyễn Thị Hương, 37 tuổi. Anh ta lấy can xăng có sẵn trong nhà tưới lên vợ, châm lửa.

Chị Hương được hàng xóm hỗ trợ dập lửa, đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân, nguy kịch. Hiện, nạn nhân vẫn hôn mê.

Sau khi gây án, Huy ra công an đầu thú và bị tạm giữ.

3 ngày sau, các cơ quan tố tụng huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố, tạm giam Huy để điều tra về tội Giết người, theo khoản 2, điều 123, Bộ luật Hình sự 2015.

Giang Chinh