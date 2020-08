Tưới xăng, đốt vợ trong bữa cơm tối

Thái BìnhĐoàn Ngọc Huy, 38 tuổi, trong lúc cãi nhau đã tưới xăng vào vợ, châm lửa gây bỏng nặng.

Huy đang bị Công an huyện Kiến Xương, Công an tỉnh Thái Bình, tạm giữ hình sự.

20h ngày 23/8 trong lúc ăn cơm tối tại nhà ở thôn An Chi, xã Bình Nguyên, vợ chồng Huy to tiếng. Huy bất ngờ lấy can xăng có sẵn trong nhà tưới lên người vợ, châm lửa.

Nạn nhân lao ra khỏi nhà kêu cứu và được người dân hỗ trợ dập lửa. Vợ Huy hiện bị bỏng nặng.

Thời điểm xảy ra sự việc, hai con trai của Huy về quê ngoại ở huyện Thái Thụy, con gái nhỏ chơi bên nhà hàng xóm.

Huy làm nghề lao động tự do, vợ làm công nhân ở thành phố Thái Bình.

