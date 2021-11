Khởi tố hai người tấn công báo điện tử VOV

Huỳnh Phước Mẫn và Vương Quốc Thịnh bị khởi tố với cáo buộc tấn công báo điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Mẫn (31 tuổi, ở thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam) bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra hành vi Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết ngày 27/11. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định.

Theo điều tra, Mẫn là một trong số nhiều người tham gia tấn công báo điện tử VOV. Ngày 15/6, anh ta tấn công DDoS vào website VOV.VN tại nhà riêng. Nghi phạm khai nhận thực hiện hành vi "một cách vô tư, không có động cơ, mục đích khác".

Liên quan đến việc tấn công báo điện tử VOV, Công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vương Quốc Thịnh (23 tuổi, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát).

Giao diện báo VOV ngày 14/6

Báo điện tử VOV bị tấn công ngày 12/6, khi toàn bộ nền tảng mạng xã hội của báo trên Google, Facebook bị comment tiêu cực, spam đe dọa... Trên Google Maps, ứng dụng VOV bị đánh giá 1* (một sao).

Một ngày sau đó, việc truy cập vào địa chỉ vov.vn rất chập chờn. Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), việc tấn công báo điện tử VOV do nhiều người tham gia.

VOV là báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam, ra đời ngày 3/2/1999. Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Đắc Thành