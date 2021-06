Nhóm tấn công báo điện tử VOV bị phát hiện

Cục An ninh mạng (A05, Bộ Công an) đã tìm ra nhóm hacker tấn công báo điện tử VOV (Đài tiếng nói Việt Nam).

Chiều 18/6, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết thông tin trên. Theo ông, sự việc đã có" những xử lý bước đầu", tuy nhiên "đang trong quá trình làm rõ thêm" nên kết quả chưa được công bố.

Giao diện Báo điện tử VOV chiều 18/6. Ảnh: Chụp màn hình.

Vụ tấn công bắt đầu từ ngày 12/6, khi toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của báo trên Google, Facebook bị comment tiêu cực, spam đe dọa...; còn trên Google Maps, ứng dụng VOV bị đánh giá 1* (1 sao). Một ngày sau đó, việc truy cập vào địa chỉ vov.vn rất khó khăn, chập chờn. Báo Điện tử VOV bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) làm tràn băng thông khiến bạn đọc không thể truy cập trong nhiều giờ sau đó.

Theo đại diện VOV, nguyên nhân của cuộc tấn công được cho liên quan đến hai bài viết đăng trên báo điện tử VOV ngày 12/6, về hiện tượng lợi dụng mạng xã hội để phát ngôn lệch chuẩn, công kích và xúc phạm đến cá nhân, tổ chức, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Đại diện Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin Truyền thông) đánh giá, đây là cuộc tấn công ảnh hưởng nặng nề đến báo điện tử VOV. Điều này cũng cho thấy nguy cơ rủi ro, mất an toàn an ninh, bị tấn công là rất lớn trên môi trường mạng, đặc biệt là với những trang báo điện tử có lượng người dùng lớn. "Đây là cuộc tấn công nhắm vào cơ quan báo chí của nhà nước, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng", vị này nói.

VOV là báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam, ra đời ngày 3/2/1999. Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Hoàng Thùy - Phạm Dự