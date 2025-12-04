Khối thép rơi khỏi container, trúng người đi xe máy

TP HCMContainer chở bốn khối thép rẽ vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, thép rơi khỏi thùng trúng người đàn ông đi xe máy, trưa 4/12.

Khoảng 11h, xe container chở bốn khối thép (dùng làm đối trọng cho cẩu trục, máy nâng công nghiệp...) chạy trên quốc lộ 51 hướng từ phường Bà Rịa về Tân Phước. Khi rẽ vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các khối thép bất ngờ trượt khỏi thùng và rơi xuống đường.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Một người đàn ông đi xe máy cùng chiều không kịp tránh, bị một khối thép va trúng, bị thương ở chân, được đưa đi cấp cứu. "Khi container ôm cua, thép rơi xuống bên phải xe", anh Tân, người chứng kiến vụ việc.

Tại hiện trường, hai khối thép nằm ở mép đường phía đầu xe; xe máy bị một khối thép phía sau đè lên. Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Xe máy bị khối thép đè trúng. Ảnh: Minh Bằng

Chỉ một ngày trước, tại Đồng Nai, một xe container chở thép cũng bị bung hàng khi ôm cua xuống dốc cầu, làm hàng tấn thép tràn xuống đường và trúng đôi nam nữ đi xe máy, khiến hai người bị thương nặng.

Trường Hà