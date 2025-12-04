Khối sắt chục tấn rơi khỏi container, trúng người đi xe máy

TP HCMContainer chở bốn khối sắt hàng chục tấn rẽ vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, sắt rơi khỏi thùng trúng người đàn ông đi xe máy, trưa 4/12.

Khoảng 11h, xe container do Phạm Nguyễn Hoàng Vũ, 35 tuổi cầm lái, chở bốn khối sắt (dùng làm đối trọng cho cẩu trục, máy nâng công nghiệp...) chạy trên quốc lộ 51 hướng từ phường Bà Rịa về Tân Phước. Khi rẽ vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các khối sắt bất ngờ trượt khỏi thùng và rơi xuống đường.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Lúc này, ông Bùi Đình Tráng, 53 tuổi, ngụ Đồng Nai, đi xe máy cùng chiều không kịp tránh, bị một khối sắt va trúng, bị thương ở chân, được đưa đi cấp cứu. "Khi container ôm cua, thép rơi xuống bên phải xe", anh Tân, người chứng kiến vụ việc.

Tại hiện trường, hai khối sắt nằm ở mép đường phía đầu xe; xe máy bị một khối sắt phía sau đè lên. Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Xe máy bị khối sắt đè trúng. Ảnh: Minh Bằng

Chỉ một ngày trước, tại Đồng Nai, một xe container chở thép cũng bị bung hàng khi ôm cua xuống dốc cầu, làm hàng tấn thép tràn xuống đường và trúng đôi nam nữ đi xe máy, khiến hai người bị thương nặng.

Trường Hà