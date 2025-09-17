Khối ngoại quay lại thị trường chứng khoán Trung Quốc

Sau 3 năm rút lui, vốn ngoại quay lại thị trường chứng khoán Trung Quốc bởi sức hút ngành công nghệ và nhu cầu đa dạng hóa đầu tư.

8 tháng qua, công ty đầu tư Cambridge Associates (Mỹ) nhận được khoảng 30 đề nghị về tìm kiếm các quỹ rót vốn vào chứng khoán Trung Quốc - thị trường quy mô 19.000 tỷ USD. Giám đốc đầu tư cấp cao Benjamin Low cho biết diễn biến này trái ngược hoàn toàn với năm 2023, khi nhu cầu rất hạn chế.

Nhiều quỹ không có trụ sở tại châu Á cũng đang lên kế hoạch đến Trung Quốc đại lục và Hong Kong cuối năm nay để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Một số trong đó thuộc diện lần đầu quay lại kể từ Covid, theo ông Benjamin.

Tại London (Anh), Polar Capital - công ty quản lý quỹ quy mô 20 tỷ USD đã cập nhật quan điểm về cổ phiếu Trung Quốc từ "giảm tỷ trọng" lên "tích cực" vào cuối 2024. Năm nay, họ tăng tỷ trọng phân bổ cho tài sản từ nền kinh tế thứ hai thế giới lên gấp rưỡi, tức hơn 30% trong danh mục đầu tư vào các thị trường mới nổi.

Bên ngoài sàn chứng khoán Thâm Quyến. Ảnh: AFP

Hồi tháng 2, hội nghị thường niên của Polar Capital thu hút 55 khách hàng tham dự phiên họp về Trung Quốc, gấp đôi năm 2023. Theo Giám đốc quản lý quỹ Jerry Wu, bước đột phá của DeepSeek đã thúc đẩy xu hướng "định giá lại các tài sản sáng tạo của nền kinh tế thứ hai thế giới". Theo ông, đà tăng trưởng đang tích cực ở nhiều lĩnh vực, từ AI đến công nghệ sinh học và robot.

Dữ liệu về các quỹ mới thành lập và dòng vốn cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn với thị trường chứng khoán trị giá 19.000 tỷ USD, gồm Hong Kong. Báo cáo của Morgan Stanley ghi nhận lượng mua cổ phiếu Trung Quốc của các quỹ phòng hộ toàn cầu tháng trước đạt mức cao nhất nửa năm. "Một năm trước, người ta còn muốn loại cổ phiếu thị trường này khỏi chỉ số (thị trường mới nổi). Giờ nó được xem là tài sản không thể bỏ qua", Zheng Yucheng, Giám đốc đầu tư quỹ Trung Quốc của Allianz Global Investors, nhận định.

Tuần trước, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải đạt mức cao nhất một thập kỷ, trong khi chứng khoán Hong Kong chạm đỉnh 4 năm. Tiến triển đàm phán thuế quan Mỹ - Trung cùng chính sách nới lỏng tiền tệ của Bắc Kinh đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Theo giới phân tích, tâm lý khối ngoại ngày càng tích cực có thể tiếp thêm động lực cho thị trường vốn đang dẫn dắt bởi lực mua trong nước.

Một số nhà đầu tư ngoại đã sớm quay lại Trung Quốc. Họ bị thu hút bởi đà tăng giá mạnh năm nay và mong muốn đa dạng hóa khỏi tài sản Mỹ, theo Brett Barna, cựu quản lý quỹ phòng hộ, hiện điều hành 2 văn phòng gia đình tại New York.

"Thị trường chứng khoán này rất thú vị vì không tương quan nhiều với phần còn lại của thế giới, ít nhất là với cổ phiếu hạng A nội địa", ông nói. Ông dự định lập một nền tảng đầu tư cho phép dòng vốn Mỹ và châu Âu tiếp cận thị trường vốn nước này.

Tuy vậy, chứng khoán Trung Quốc cũng đối diện một số thách thức liên quan tới "phong độ" nền kinh tế. Hoạt động kinh tế nhìn chung giảm tốc, thể hiện qua số liệu sản xuất công nghiệp, bán lẻ tháng 8 và một số chỉ báo khác.

Vốn FDI cũng sụt hơn 13% trong 5 tháng đầu năm, buộc Bắc Kinh tung ra loạt biện pháp kích thích mới vào tháng 7. Đó phần nào là lý do một số nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu quay lại, nhưng dòng vốn dài hạn vẫn chưa chảy vào đáng kể.

Alexander Redman, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại CLSA, cho biết áp lực giảm phát đang ngăn ông tăng tỷ trọng đầu tư chứng khoán Trung Quốc. Trong khi đó, Jerry Wu của Polar Capital nhấn mạnh làn sóng AI phải mang lại lợi ích cho nền kinh tế rộng lớn hơn để duy trì đà tăng trưởng sau năm 2025.

Theo Cheng Yu, Quản lý danh mục tại quỹ Trung Quốc của Allianz, nhà đầu tư nước ngoài hiện trong giai đoạn "định giá lại", tập trung vào năng lực cạnh tranh dài hạn của Bắc Kinh. "Vốn ngoại vẫn đang đứng trước ngưỡng cửa quan sát. Họ chưa bước vào nhưng ít nhất đã bắt đầu tính chuyện quay lại", ông nói.

Phiên An (theo Reuters)