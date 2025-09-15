Hoạt động kinh tế của Trung Quốc chậm lại

Sản xuất và bán lẻ tại Trung Quốc đồng loạt chậm lại trong tháng 8, thách thức đến mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% năm nay.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) vừa cho biết doanh số bán lẻ tháng 8 đạt 3,4%. Đây là mức tăng chậm nhất kể từ tháng 11/2024 và thấp hơn khảo sát chuyên gia kinh tế của Reuters.

Sản lượng công nghiệp tháng 8 cũng chỉ tăng 5,2%, chậm nhất 12 tháng. Sản xuất chịu áp lực bởi thuế quan và tình hình thời tiết nắng nóng trong mùa hè với nền nhiệt cao nhất từ 1961 và mưa lớn kéo dài.

Một số nhà máy nước tại Trung Quốc đã chuyển hướng đơn hàng từ Mỹ sang Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh, để giảm ảnh hưởng chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, khủng hoảng nhà đất vẫn phủ bóng, kìm hãm nỗ lực ổn định kinh tế của giới chức nước này.

Giá nhà mới cũng giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu năm, đầu tư bất động sản sụt gần 13%. Tính chung, tổng đầu tư tài sản cố định của nền kinh tế giai đoạn này chỉ tăng 0,5%, thấp hơn dự báo.

Người dân mua sắm thực phẩm ở một siêu thị tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 17/10/2024. Ảnh: Reuters

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị tháng trước ở mức 5,3%, tăng nhẹ so với tháng 7, do Trung Quốc bước vào mùa tốt nghiệp. NBS đánh giá môi trường bên ngoài vẫn còn bất ổn. "Kinh tế quốc gia vẫn đang phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức", cơ quan này nhận định.

Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh cần tăng hỗ trợ tài khóa ngắn hạn để đạt mục tiêu tăng trưởng 5% năm nay. Việc này cần thiết trong bối cảnh các nhà sản xuất chờ đợi thỏa thuận thương mại rõ ràng với Mỹ và nhu cầu trong nước bị kìm hãm bởi thị trường việc làm bấp bênh, khủng hoảng bất động sản kéo dài.

Theo Lynn Song, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng ING (Hà Lan), còn quá sớm để đánh giá tác động từ chính sách trợ cấp vay tiêu dùng vừa hiệu lực trong tháng 9. "Nhưng với tình trạng suy yếu lan rộng, khả năng cao sẽ có thêm hỗ trợ chính sách", bà nhận định.

Bà dự báo vài tuần tới, giới chức có thể hạ thêm 0,1 điểm phần trăm lãi suất và giảm 0,5 điểm phần trăm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) Trịnh Thiện Kiệt cho biết Bắc Kinh sẽ tận dụng tối đa các chính sách tài khóa và tiền tệ để đạt các mục tiêu kinh tế hàng năm. Ông cũng cam kết hoàn thiện chính sách, kêu gọi đẩy nhanh việc ban hành các công cụ tài chính mới trong nửa cuối năm.

Phiên An (theo Reuters, CNBC)

