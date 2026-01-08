Khởi động cuộc thi AI cho người trẻ

Sáng 8/1, Trường Đại học FPT công bố AI Young Guru - cuộc thi ứng dụng AI dành cho học sinh THPT và trung cấp nghề toàn quốc.

Cuộc thi được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ. AI Young Guru hướng tới khuyến khích học sinh học tập và ứng dụng AI một cách bài bản, an toàn và hiệu quả, gắn với các vấn đề thực tiễn trong học tập và đời sống.

AI Young Guru 2026 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4/2026. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm. Mỗi đội không quá ba thành viên và mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một đội thi.

Cơ cấu giải thưởng gồm tiền mặt, phần thưởng hiện vật, giấy chứng nhận và học bổng từ Trường Đại học FPT. Trong đó, giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, giải Nhì 50 triệu đồng và giải Ba 30 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức trao 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 15 triệu đồng và 22 giải Triển vọng, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, cuộc thi hướng đến việc giúp các em học sinh vận dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể trong học tập, công việc và sinh hoạt hàng ngày. Qua đó, học sinh được rèn luyện tư duy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực sử dụng công nghệ số và từng bước định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng mong các thí sinh dự thi với tinh thần học hỏi, sáng tạo và trung thực, coi AI là công cụ hỗ trợ khám phá tri thức và hình thành năng lực cá nhân.

Còn Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, đánh giá AI Young Guru không chỉ là hoạt động phong trào trong trường học, mà còn là bước đi cụ thể nhằm đưa AI từ các ý tưởng, khái niệm lý thuyết trở thành những sản phẩm có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Dù AI phát triển nhanh, con người vẫn là yếu tố trung tâm và không thể thay thế. Thách thức hiện nay không nằm ở tốc độ phát triển của công nghệ, mà ở việc hình thành thế hệ trẻ có khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI một cách chủ động.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần giải quyết các vấn đề cụ thể của cuộc sống. Việt Nam hiện còn nhiều bài toán trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, nông thôn và môi trường cần các giải pháp công nghệ phù hợp.

Chia sẻ với các thí sinh, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhận định, "một sản phẩm tốt không nhất thiết phải là sản phẩm phức tạp, mà là sản phẩm ứng dụng hiệu quả trong cuộc sống". Ông mong các đội thi bắt đầu từ những vấn đề nhỏ, gần gũi, xuất phát từ chính trải nghiệm trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Bên cạnh năng lực kỹ thuật, ông muốn thế hệ trẻ sớm hình thành tư duy sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm. "Các em cần có ý thức đầy đủ về việc dữ liệu cho AI phải đúng - đủ - sạch - sống, hiểu rõ năng lực và giới hạn của các mô hình AI, cân nhắc kỹ các tác động xã hội của sản phẩm", ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị ban tổ chức kết nối các sản phẩm, dự án xuất sắc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để đưa kết quả cuộc thi vào thực tiễn. "Những người biết làm chủ AI sẽ vươn lên và đi trước", ông nói, đồng thời bày tỏ kỳ vọng AI Young Guru sẽ góp phần giúp thế hệ trẻ Việt Nam từng bước nắm bắt công nghệ và tiến tới tạo dựng tương lai cho chính mình.

