Khởi công tuyến đường nối Long An - TP HCM

Đường Lương Hòa - Bình Chánh nối Bến Lức (Long An) với Bình Chánh (TP HCM), dài 4,5 km, tổng vốn 1.250 tỷ đồng khởi công sáng 27/4.

Đường Lương Hòa - Bình Chánh là một phần của tuyến Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh, một trong 6 tuyến đường quan trọng của tỉnh Long An trong định hướng phát triển đến năm 2030. Đoạn thành phần qua tỉnh Long An từ sông Vàm Cỏ Đông đến TP HCM có tổng chiều dài 6,2 km. Trong đó, dự án thành phần quan trọng nhất được khởi công sáng nay dài 4,5 km, lộ giới 60 m từ đường tỉnh 830 đến ranh giới huyện Bình Chánh do hai doanh nghiệp là Prodezi Long An và Tandoland làm chủ đầu tư. Tuyến đường có tổng vốn là 1.250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm sau.

Đại diện chính quyền, chủ đầu tư tiến hành nghi thức khởi công. Ảnh: Hoàng Nam

Tham dự lễ khởi công, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Long An đánh giá tuyến đường nằm trong vũng lõi phía bắc của huyện, nơi định hướng phát triển các loại hình đô thị sinh thái và công nghiệp. Khi hoàn thành, đường Lương Hòa - Bình Chánh sẽ đấu nối trực tiếp với đoạn thành phần đã hoàn thiện phía TP HCM, giúp giảm thời gian di chuyển từ Bến Lức đến TP HCM còn 5 phút và kết nối với đại lộ Võ Văn Kiệt trong 10 phút. Trong tương lai, từ đây còn có thể di chuyển nhanh chóng đến các dự án giao thông trọng điểm quốc gia như Vành đai 3.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức yêu cầu chủ đầu tư chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn.

Một phần đường Lương Hòa - Bình Chánh được dọn mặt bằng chuẩn bị thi công. Ảnh: Hoàng Nam

Theo quy hoạch, tuyến đường này giữ vai trò quan trọng trong giao thương, tạo động lực cho vùng đô thị, công nghiệp. Lộ giới 60 m cho phép Lương Hòa - Bình Chánh tiếp nhận lưu lượng giao thông, hàng hóa lớn, góp phần giảm tải cho các tuyến đường như tỉnh lộ 10.

Đại diện hai doanh nghiệp đầu tư, Prodezi Long An và Tandoland, đánh giá tuyến đường mới góp phần hoàn chỉnh diện mạo đô thị Bắc Bến Lức, đáp ứng tầm nhìn xây dựng huyện này thành đô thị vệ tinh của TP HCM. Từ đây, Bến Lức có thêm nhiều thuận lợi để phát triển các loại hình đô thị, dịch vụ, thương mại, thu hút thêm cư dân và nhà đầu tư. "Chúng tôi kỳ vọng tuyến đường sẽ góp phần tạo nên sức sống mới, sầm uất, sôi động cho vùng phía Bắc Bến Lức, tạo điều kiện để biến khu vực này thành nơi sinh sống, làm việc lý tưởng ven TP HCM", đại diện Prodezi Long An và Tandoland chia sẻ.

Phối cảnh đường Lương Hòa - Bình Chánh khi hoàn thành. Ảnh: Prodezi Long An

Hiện tại, dọc đường Lương Hòa - Bình Chánh, nhiều dự án khu đô thị và khu công nghiệp được triển khai như dự án như khu đô thị LA Home, Mai Bá Hương; khu công nghiệp Prodezi, Tandoland,... Tổng quy mô quần thể khu đô thị - công nghiệp – dịch vụ này lên đến gần 1.000 ha. Trong đó, dự án Khu đô thị LA Home quy mô 100 ha của chủ đầu tư Prodezi Long An đang được khẩn trương thi công nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để đưa dự án vào khai thác.

Hoàng Nam - Hoài Phương