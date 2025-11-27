Khởi công mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận ngày 19/12

Tuyến cao tốc dài gần 100 km nối TP HCM với miền Tây sẽ được mở rộng lên 6-8 làn xe cùng hai làn dừng khẩn cấp, tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng từ ngày 19/12.

Theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư ngày 26/11 của Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng trên tổng chiều dài hơn 96 km, điểm đầu ở nút giao Chợ Đệm, TP HCM; điểm cuối ở phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ).

Phối cảnh đoạn cao tốc TP HCM - Trung Lương sau khi hoàn thành mở rộng. Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả

Trong đó, đoạn TP HCM - Trung Lương mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/h; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận nâng từ 4 lên 6 làn, tốc độ 100 km/h. Các hạng mục kèm theo gồm: đường gom, cầu - nút giao, trạm thu phí, điểm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng theo hình thức BOT, do liên danh gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII), Tasco, Hoàng Long thực hiện, không dùng ngân sách. Công trình khởi công ngày 19/12, hoàn thành năm 2028; thời gian thu phí hoàn vốn 17 năm 3 tháng.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là trục huyết mạch về Đồng bằng sông Cửu Long, giúp rút thời gian đi Mỹ Thuận xuống còn 1 giờ 45 phút, thay vì hơn 3 giờ khi đi quốc lộ 1. Đoạn TP HCM - Trung Lương sau 14 năm khai thác thường xuyên ùn tắc, trong khi đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận khai thác hai năm qua chưa có làn dừng khẩn cấp, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn.

Bộ Xây dựng đánh giá việc mở rộng toàn tuyến sẽ giảm ùn tắc và tai nạn, đồng thời tăng năng lực kết nối các cảng, cửa khẩu, trung tâm kinh tế phía Nam, tạo dư địa phát triển mới cho toàn vùng.

Giang Anh - Hoàng Nam