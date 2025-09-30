Khởi công cầu dài 2,8 km, vượt biển Rạch Giá

Cầu vượt vịnh Rạch Giá, 6 làn xe, thiết kế lấy từ hình ảnh mái tóc nữ anh hùng Phan Thị Ràng, được tỉnh An Giang khởi công sáng 30/9.

Công trình có điểm đầu tại xã Tây Yên, điểm cuối tại nút giao đường 3 tháng 2 và Ngô Quang Hơn, phường Rạch Giá, dự kiến hoàn thành năm 2029. Cầu thiết kế vận tốc 60 km/h, tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu vượt biển vịnh Rạch Giá. Ảnh: Sở Xây dựng An Giang

Khi hoàn thành công trình sẽ khép kín tuyến đường bộ ven biển của tỉnh, mở ra không gian kết nối với bán đảo Cà Mau, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh - quốc phòng, trở thành cửa ngõ kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, thiết kế cầu được chọn thông qua cuộc thi, dựa trên ý tưởng hình ảnh mái tóc huyền thoại của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (1937-1962, quê An Giang). Công trình sẽ trở thành biểu tượng của tỉnh, đẹp về kiến trúc, tầm quan trọng về an ninh, kinh tế và ý nghĩa lịch sử.

Vị t rí dự kiến xây cầu vượt biển vịnh Rạch Giá. Đồ họa: Khánh Hoàng

Vịnh Rạch Giá thuộc biển Tây, thông ra vịnh Thái Lan, có khí hậu ôn hòa, khá nông. Nơi đây thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận năm 2006.

Ngọc Tài