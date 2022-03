Khởi công cầu bắc qua cửa biển Thuận An

Thừa Thiên - HuếSáng 26/3, cầu bắc qua cửa biển Thuận An nối phường Thuận An với xã Hải Dương được khởi công xây dựng với tổng đầu tư 2.400 tỷ đồng.

Cầu dài 2,36 km với bề rộng 20 m, 4 làn xe. Điểm đầu cầu là đường Hoàng Sa, phường Thuận An, điểm cuối tại Cồn Đâu, xã Hải Dương, TP Huế. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 3 năm.

Cầu bắc qua cửa biển Thuận An là một trong những hạng mục của tuyến đường ven biển đi qua Thừa Thiên Huế. Công trình nằm trong dự án giai đoạn một xây dựng 7,7 km từ nút giao cầu Tam Giang đến cầu qua biển Thuận An, kết thúc tại nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B ở phường Thuận An.

Phối cảnh cầu bắc qua cửa biển Thuận An.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, đánh giá cầu bắc qua cửa biển Thuận An sẽ góp phần hình thành tuyến đường du lịch ven biển, kết nối thông suốt với tuyến đường bộ ven biển quốc gia. Công trình cũng tạo thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc Nam, tăng tính kết nối đến các các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung.

Tuyến đường ven biển hình thành sẽ tạo quỹ đất khoảng 1.500 ha để phát triển đô thị, thúc đẩy và tăng sức hút các nhà đầu tư, tập đoàn lớn đến với Huế để đầu tư xây dựng, phát triển dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, khu resort, du lịch nghỉ dưỡng.

Để việc đầu tư xây dựng dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, ông Phương yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

Võ Thạnh