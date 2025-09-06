Khởi công cao tốc vành đai 4 Hà Nội

Sáng 6/9, UBND TP Hà Nội khởi công tuyến cao tốc vành đai 4 dài 113 km, quy mô giai đoạn một 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 56.290 tỷ đồng.

Vành đai 4 Hà Nội được triển khai theo 7 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 3 là "trục xương sống" gồm tuyến cao tốc dài 113 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Điểm đầu dự án là điểm nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối với cao tốc Nội Bài - Hạ Long, bao gồm 103 km tuyến chính và 9,7 km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Giai đoạn một, dự án quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 17 m; cầu rộng 17,5 m, riêng các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống rộng 24,5 m để bố trí thêm hai làn xe máy và xe thô sơ.

Cao tốc có 13 đoạn đi trên cao dài khoảng 80 km (chiếm khoảng 71% chiều dài toàn tuyến), 32 km đi dưới mặt đất.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Anh Duy

Dự án được chia thành hai tiểu dự án, gồm tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước để xây dựng cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Hoài Thượng và tiểu dự án đầu tư PPP đoạn từ trước nút giao quốc lộ 6 đến hết nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn nối 9,7 km.

Tổng mức đầu tư của dự án là 56.290 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 47%, vốn nhà đầu tư chiếm 52%. Liên danh các nhà đầu tư thực hiện dự án gồm Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố (CityLand), Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn (Saigon Sunflower), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty cổ phần Đầu tư Horizon (Horizon).

Dự án thực hiện khoảng 36 tháng, dự kiến khai thác vào tháng 6/2028, thời gian thu phí hoàn vốn 21 năm.

Hướng tuyến vành đai 4. Ảnh: UBND Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết việc sớm đầu tư xây dựng vành đai 4 là cấp bách để kết nối giao thông nội tỉnh và liên tỉnh, tạo hành lang phát triển kinh tế xã hội, mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội và các tỉnh lân cận, thu hút đầu tư, tạo sức hút giãn mật độ dân cư khu vực trung tâm đô thị. Ngoài ra, dự án giúp phân luồng từ xa, giảm áp lực phương tiện giao thông liên tỉnh đi qua trung tâm Hà Nội, đặc biệt là tuyến vành đai 3 hiện đã quá tải.

Mặt khác, việc sớm hoàn thành vành đai 4 cùng với việc sớm đầu tư vành đai 5 đi qua 5 tỉnh, thành phố trước năm 2030, sẽ hình thành mạng lưới giao thông khu vực của Thủ đô và vùng Thủ đô theo quy hoạch, kết nối thông suốt giữa các địa phương, chống ùn tắc, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa.

Máy móc thiết bị tham gia của các nhà thầu xây dựng cao tốc. Ảnh: Anh Duy

TP Hà Nội khởi công dự án vành đai 4 gồm hai cầu Hồng Hà, Mễ Sở, cùng với các cầu Tứ Liên, Vân Phúc, Ngọc Hồi đã được khởi công, thời gian tới tiếp tục xây cầu Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, nâng tổng số cầu lớn qua sông Hồng xây dựng trong năm nay lên 7.

Tại lễ khởi công, ông Vũ Hồng Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội, cho biết vành đai 4 có mục tiêu hoàn thành trong 30 tháng để kết nối các khu đô thị vệ tinh trong vùng Thủ đô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đạt 8% trong năm 2025 và hai con số trong các năm tiếp theo.

Để công trình đảm bảo chất lượng, thi công an toàn, ông Vũ Hồng Thanh đề nghị các địa phương, bộ ngành tập trung triển khai, Hà Nội chỉ đạo doanh nghiệp dự án xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, tổ chức thi công an toàn, thông suốt. Doanh nghiệp dự án cần huy động nhân lực, thiết bị hiện đại, tuân thủ quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các địa phương cần nhanh chóng giải phóng mặt bằng để bàn giao cho doanh nghiệp dự án để đảm bảo tiến độ.

Đoàn Loan