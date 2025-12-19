Khởi công cao tốc 14.400 tỷ kết nối TP HCM - Đà Lạt

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66 km khởi công 19/12, hoàn thành cuối năm 2027, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM lên Đà Lạt còn khoảng 3 giờ.

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công sáng 19/12, cùng hàng loạt công trình lớn khắp cả nước. Tuyến đường được xác định là một trong những dự án hạ tầng then chốt của tỉnh giai đoạn 2025-2030, giữ vai trò kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên.

Lễ khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sáng 19/12. Ảnh: Minh Phương

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng chiều dài khoảng 66 km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11 km, phần còn lại thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng. Điểm đầu tuyến trùng với điểm cuối cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. Điểm cuối kết nối trực tiếp với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 74 km đã được khởi công từ tháng 6/2025.

Ở giai đoạn đầu, tuyến đường được thiết kế với bề rộng nền 17 m, bố trí 4 làn xe ôtô, vận tốc khai thác 80 km/h, có làn dừng khẩn cấp không liên tục. Tại các đoạn nền đào sâu, đắp cao, cầu lớn và nút giao liên thông, mặt cắt ngang được mở rộng lên 22 m để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. Khi hoàn chỉnh, cao tốc sẽ được mở rộng toàn tuyến lên 22 m, bổ sung làn dừng khẩn cấp liên tục.

Dự án có tổng mức đầu tư 14.400 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BOT. Tập đoàn Sơn Hải là đơn vị trúng thầu, thời gian dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027, thời gian vận hành và thu phí khoảng 23 năm 9 tháng.

Hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đồ họa: Trần Nam

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, khi hoàn thành và kết nối đồng bộ với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tuyến Tân Phú - Bảo Lộc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ. Tuyến đường cũng giúp giảm áp lực cho Quốc lộ 20, đồng thời tạo dư địa thu hút đầu tư vào du lịch, công nghiệp và logistics khu vực phía nam tỉnh.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là một mắt xích trong mạng lưới hạ tầng đang được đẩy mạnh tại Lâm Đồng và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Bên cạnh hai tuyến cao tốc đang triển khai, dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt dài khoảng 81 km cũng đang được các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Tuyến này có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100 km/h, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Song song với hạ tầng đường bộ, sân bay Liên Khương - cửa ngõ hàng không của Đà Lạt, cũng đang được chuẩn bị nâng cấp, với tổng mức đầu tư khoảng 7.748 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn đến năm 2030 và 2050. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tăng khả năng kết nối của Lâm Đồng với TP HCM, duyên hải Nam Trung Bộ và thị trường quốc tế.

Việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đang tạo tác động rõ nét tới thị trường bất động sản Đà Lạt và vùng phụ cận. Thời gian gần đây, nhiều dự án nhà ở và nghỉ dưỡng cao cấp xuất hiện, thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt từ Hàn Quốc và Singapore. Các dự án tập trung tại khu vực trung tâm Đà Lạt, ven hồ Xuân Hương và các triền đồi có cảnh quan tự nhiên.

Dự án HAUS Da Lat tại trung tâm Đà Lạt, trước mặt hồ Xuân Hương thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: Minh Phương

Với nền tảng hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện, Đà Lạt được đánh giá đang bước vào giai đoạn phát triển mới, giữ vai trò trung tâm du lịch nghỉ dưỡng đồng thời mở rộng sang các hoạt động dịch vụ, thương mại và bất động sản chất lượng cao.

Hoài Phương