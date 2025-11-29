Khoảnh khắc xuồng tự sát Ukraine tấn công 'tàu chở dầu Nga'

Truyền thông Ukraine công bố video xuồng không người lái tấn công hai tàu chở dầu nghi thuộc 'đội tàu bóng tối" của Nga ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ Kyiv Independent hôm nay dẫn lời nguồn tin giấu tên thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết xuồng không người lái của lực lượng này "đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tấn công hai tàu chở dầu trên Biển Đen trước đó một ngày.

Video được công bố cho thấy xuồng không người lái tiếp cận hai tàu chở dầu và gây ra các vụ cháy nổ lớn. "Vào thời điểm tấn công, cả hai tàu đều không chở dầu và đang trên đường đến cảng Novorossiysk để lấy hàng. Chiến dịch đã giáng đòn mạnh vào hoạt động vận chuyển dầu mỏ của Nga", nguồn tin nói.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Khoảnh khắc xuồng Ukraine tấn công 'tàu chở dầu Nga' Khoảnh khắc hai tàu dầu bị xuồng không người lái tấn công trên Biển Đen hôm 28/11. Video: Kyiv Independent

Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/11 cho biết tàu Kairos treo cờ Gambia phát nổ và bốc cháy khi ở cách bờ biển tỉnh Kocaeli của nước này khoảng 28 hải lý. Tàu Virat, cũng treo cờ Gambia, bốc cháy ngay sau đó tại khu vực khác trên Biển Đen, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 35 hải lý.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tàu Virat tiếp tục bị xuồng không người lái tấn công vào sáng sớm 29/11. "Phương tiện bị hư hại nhẹ ở mạn phải, tại khu vực trên mớn nước. Không xảy ra cháy nổ trên tàu, thủy thủ đoàn vẫn trong tình trạng tốt", Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

Tàu Virat được đóng năm 2018, từng treo cờ Barbados, Comoros, Liberia và Panama, trong khi tàu Kairos đóng năm 2002, từng treo cờ Panama, Hy Lạp và Liberia. Cả hai đều nằm trong danh sách những tàu chịu lệnh trừng phạt quốc tế với cáo buộc thuộc "đội tàu bóng tối" mà Moskva được cho là sử dụng để lách những biện pháp cấm vận dầu thô.

Moskva từng nhiều lần phủ nhận cáo buộc đứng sau "đội tàu bóng tối".

Biển Đen vẫn là điểm nóng căng thẳng kể từ tháng 2, khi Nga và Ukraine liên tục tấn công khí tài hải quân của nhau.

Thanh Tâm (Theo Kyiv Independent, AFP)